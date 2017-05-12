雨神蒞臨 州議會開幕一度中斷

●溫偉倫、官大華、蕭佩惜、何秀雯、陳卓偉 聯合報道

（本报古晋11日讯）砂州立法议会今日召开第十八届第二季度会议，惟今早举行的州议会开幕仪式时天空不作美，遇到雨神“眷顾”一度暂停，足足延迟一句钟才恢复仪式。

今起召开的砂州立法议会，也是阿邦佐哈里出任首长后第一次领军州内阁的州议会，再加上州内阁甫进行改组，此次州内阁可谓是阿邦佐团队阵容。

在州元首进行施政御词前，砂州议长拿督阿玛阿斯菲雅除了祝贺受委州内阁要职的部长和助理部长外，也不忘缅怀已故阿德南沙登，要求在场所有人肃立为已故阿德南沙登进行默哀一分钟。

值得一提的是，不知是否因为雨天关系，州元首在致辞时连打两次喷嚏，看似受寒着凉。

根据观察，每年在上半年召开的砂州立法议会开幕礼，在数年来都未有遇到下雨，惟今早原本晴朗天空在开幕礼正要开始时，天色突然转黑，不一会儿就下起倾盆大雨。

当时，原本已列队等候的礼仪队伍也暂时撤退，所有内阁政要、州议员，各政府机构高官人员、甚至媒体也躲在搭建帐篷底下避雨。

曾长青罕见缺席

另一方面，媒体也观察到向来从不缺席砂州立法议会召开会议开幕礼的古晋南市市长拿督曾长青今日也罕见缺席，不禁让人联想到近来关于他中风的传言。

此次州立法议会只有一项法案，即2017年附加供应（2016） 法案，将由第二财政部长拿督斯里黄顺舸提程， 并会在明日进行一读，而16日则会进行二读及三读寻求通过。

今次州议会共收到9项来自反对党议员提呈的动议，惟，其中1项由行动党浮罗岸区州议员黄庆伟提呈的动议遭驳回，有关在州议会殿堂只使用英语为媒介语之动议因有违反议会常规而不被接纳。

与此同时，州立法议会总共收到了411项提问，分别是336项口头回答与70项书面回答，其中首长署占最多，共83项。