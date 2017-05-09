雙親一人為土著 混血兒將列土著族群

砂福利、社区和谐、妇女、家庭与儿童发展部部长拿督陈赛明（左2）摄于新闻发布会。左起为首长署助理部长（法律、州及联邦关系与工程监督）莎丽花哈茜达、首长署助理部长（土著法律与习俗）拿督约翰西基及土著习俗委员会主席拿督甘尼。

（本报古晋8日讯）砂福利、社区和谐、妇女、家庭与儿童发展部部长拿督陈赛明呼吁，砂拉越州政府相关单位、非政府组织等需多加注意，砂州政府在行政事务上已承认土著混合血统（父母亲任何一方为土著）的学生为土著族群。

她说，是项行政上的更动早在2009年就开始落实，旨在让拥有土著混血的学生，能顺利申请本地大学并入学深造。

她表示，根据宪法，父母亲是土著者才可以被列为土著族群。

不过，国家常务秘书发出通告表示，砂拉越和沙巴两州的人民，父母任何一人是土著，在行政事务上即可被列为或受承认为土著族群。

她解释，被受承认为土著对州内中五、中六“半个土著”毕业生在申请大学上来说具有深大影响。

“政府不希望他们因为这个问题而失去深造的机会，进而影响前途。”

陈赛明今日在新闻发布会上指出，尽管是项举措早在2009年就已经开始落实，不过，毕业生在申请入读大学或学院时依然出现纰漏的问题。

因此，她吁请相关单位关注此问题，避免还有学生因此而受连累。

与此同时，“半个土著”群体也可以通过三马拉汉土著法院办事处，在土著法院第20条例下申请取得土著群的身份。惟申请程序也将耗时进行审核及通过。