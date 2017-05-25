首页 新闻 南砂新闻 雇主受促參與及贊助 印尼勞工獎即起可提名

雇主受促參與及贊助 印尼勞工獎即起可提名

发布于 May 25, 2017

（本报古晋24日讯）印尼籍员工盛事！雇主可开始为员工提名参加2017年印尼劳工奖（IMWA 2017），并会在9月23日假古晋举行颁奖仪式。
主办单位于今日召开新闻发布会，以呼吁广大雇主为所聘请的印尼籍员工作出提名及成为此次活动的赞助人。
一个以安德雷苏哈多为首的筹委会已成立，并且在由丹斯里莫哈末扎米尔、丹斯里苏隆、拿督罗拔连、本曼查拿督黄启晔及印尼驻古晋领事馆总领事扎哈谷东为顾问团，以让活动能顺利筹办。
目前，筹委会已将邀请函分别寄至油棕业，木材业及制造业的相关公司，邀请他们为此次活动的赞助商，并在今年6月30日前向筹委会提呈他们属意的最佳印尼员工名单。
为了这项盛事，印尼驻古晋领事馆已在今年1月24日召开首次筹委会会议，截至目前为止，共召开5次相关会议，颁奖仪式当天目前要求首长出席。
据悉，印尼劳工奖乃于2015年首次举办，主要是为了促进及加强本地公司与印尼劳工之间的关系。当时，共有9名得奖者，来自3个不同领域，即油棕业，木材业及建筑或制造业，并由丹斯里詹姆士玛欣进行颁奖。
值得一提的是，2015年印尼劳工奖的成功举办，也在印尼政府，砂政府与聘请印尼劳工的公司之间建立起信任机制。
鉴于此，相信今年的2017年印尼劳工奖也将吸引更多公司前来赞助，并为属下最佳的印尼劳工作出提名。
另一方面，今年的印尼劳工奖仍与往年一样，提供9个名额。此外，首奖得主可获1万2千令吉、次奖可得1万令吉、三奖则可获得7千令吉，至于安慰奖每名则可获得1千令吉。
主办单位希望通过此次活动，能加强印尼驻古晋领事馆与有聘请合法印尼劳工的公司之间的关系。此外，此活动也讲能协助灌输人们对印尼劳工的正面形象，并希望雇主能更加关注、关照及感谢这些通过合法途径受聘的印尼劳工。


  • 手工藤器。

    大橋通車 致人口外流 蘆仙鎮面對大挑戰

    （本报诗巫24日讯） 政府建了10年的芦仙大桥，终于在2006年9月1日启用通车之后，11年来的芦仙镇在各方面都面对着极大的挑战。因为从该镇驾车到诗巫只需要45分钟左右的缘故，所以…
    May 25, 2017
    0 second read
  • 煤气管受影响，工人进行连接。

    應付足夠供水量 美里多區更新大水管

    （本报美里24日讯）人口量增加，为了提供足够自来水，美里多个地区更新大水管及设立消防栓。 …
    May 25, 2017
    0 second read
  • 清洁卫生和美观非常重要，清洁工人在场进行打扫工作。

    齋戒月美食攤 料週六開檔

    （本报美里24日讯）为期1个月的斋戒月将于27日（星期六）展开，斋戒月美食摊档料于当天开业。 …
    May 25, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 大马民防局总监阿兹米（左）赠送纪念品予拿督阿玛道格拉斯（右）。

    道格拉斯 移交砂民防局 8救災羅厘1救災船

    （本报古晋24日讯）联邦政府今日乃分配8辆总值524万5千896令吉、每辆重达5公吨的救灾罗厘和一艘价值64万令吉的双栖用救灾船艇予砂灾难管理委员会，再由该委员会转交给砂民防局。 …
    May 25, 2017
    0 second read
  • 拿督阿玛道格拉斯受询时摄。

    去年杪至今年初 砂水災有減少

    （本报古晋24日讯）从去年杪至今年初，砂州的水灾发生较过去所幸有减少发生，不过，此次面对的挑战时，水灾是发生在过去未曾发生过水灾的地区。 …
    May 25, 2017
    0 second read
  • 砂福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部长拿督陈赛明（左3）与部门人员讨论解决“无国籍儿童”问题的新措施。左2为砂首长署助理部长（法律、州及联邦关系与工程监督）莎丽花哈茜达。右3为妇女、家庭与儿童发展助理部长罗茜尤诺斯。

    土著婚姻註冊 電子系統 審查習俗法結婚男女

    （本报古晋24日讯）为进一步避免“无国籍儿童”问题的产生，砂州宗教理事会（MAIS）于去年12月14日起开通“土著婚姻注册电子系统”（NAMES），让负责处理在习俗法下注册婚姻的县…
    May 25, 2017
    2 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭