雇主受促參與及贊助 印尼勞工獎即起可提名

（本报古晋24日讯）印尼籍员工盛事！雇主可开始为员工提名参加2017年印尼劳工奖（IMWA 2017），并会在9月23日假古晋举行颁奖仪式。

主办单位于今日召开新闻发布会，以呼吁广大雇主为所聘请的印尼籍员工作出提名及成为此次活动的赞助人。

一个以安德雷苏哈多为首的筹委会已成立，并且在由丹斯里莫哈末扎米尔、丹斯里苏隆、拿督罗拔连、本曼查拿督黄启晔及印尼驻古晋领事馆总领事扎哈谷东为顾问团，以让活动能顺利筹办。

目前，筹委会已将邀请函分别寄至油棕业，木材业及制造业的相关公司，邀请他们为此次活动的赞助商，并在今年6月30日前向筹委会提呈他们属意的最佳印尼员工名单。

为了这项盛事，印尼驻古晋领事馆已在今年1月24日召开首次筹委会会议，截至目前为止，共召开5次相关会议，颁奖仪式当天目前要求首长出席。

据悉，印尼劳工奖乃于2015年首次举办，主要是为了促进及加强本地公司与印尼劳工之间的关系。当时，共有9名得奖者，来自3个不同领域，即油棕业，木材业及建筑或制造业，并由丹斯里詹姆士玛欣进行颁奖。

值得一提的是，2015年印尼劳工奖的成功举办，也在印尼政府，砂政府与聘请印尼劳工的公司之间建立起信任机制。

鉴于此，相信今年的2017年印尼劳工奖也将吸引更多公司前来赞助，并为属下最佳的印尼劳工作出提名。

另一方面，今年的印尼劳工奖仍与往年一样，提供9个名额。此外，首奖得主可获1万2千令吉、次奖可得1万令吉、三奖则可获得7千令吉，至于安慰奖每名则可获得1千令吉。

主办单位希望通过此次活动，能加强印尼驻古晋领事馆与有聘请合法印尼劳工的公司之间的关系。此外，此活动也讲能协助灌输人们对印尼劳工的正面形象，并希望雇主能更加关注、关照及感谢这些通过合法途径受聘的印尼劳工。