隨著本地季節性水果 進口芒果開始上市

芒果上市已有月余，多数是外地进口的。

（本报诗巫22日讯）芒果开始上市，民众可以在诗巫中央市场购得不同品种的芒果。民众同時也可以找到鲜甜的莲雾品尝，及龙眼、番石榴、密柑和青皮柑等。

一名果贩表示，芒果已从上个月就开始上市，多数是从泰国、台湾等地进口。她表明，芒果的数量多寡取决于批发商在进口时，能不能安排好船期，一旦船期延误，整柜的芒果将报销。

与此同时，她指出，莲雾才刚上市不久，所以暂时产量不多，而且现时栽种莲雾的民众也越来越少，居多都是自家食用，有剩余的莲雾才拿来售卖给他人。

她指出，青皮柑的产量已结束，目前市面上的青皮柑都是3至4月盛产时剩下的，不过像蜜柑一类就还能找到。

她指出，本地柑类及莲雾的价格慢慢上涨，其中主要的原因是年轻一辈不愿接手种植，以致果树日益减少，进而造成产量减少。

至于释迦果，她指出虽然本地有种植，不过由于释迦果树的产量不多，因此一般上在本地不容易找到释迦果。

根据网络的资料指出，释迦果营养极丰富，热量极高，可以有效的补充体力，而且还能养颜美容、补充体力、清洁血液、健强骨骼、预防坏血病、增强免疫力、抗癌。

释迦果肉乳白色，富含维生素及蛋白质、铁、钙、磷等。释迦果中富含的“番荔枝内脂”具有很强的抗肿瘤活性，所以释迦果被喻为“抗瘤之星”。

日本人认为释迦果是世界上含维生素C最多的水果。老年人常吃番荔枝，可保护心血管。但因其糖分极高，减肥和糖尿病患者，不宜多食。