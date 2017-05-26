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陸交局推網上交易系統 打擊濫權貪污問題

发布于 May 26, 2017
吉州陆路交通局各部门及分行的官员在吉打反贪会主任拿督莫哈末法兹见证下进行宣誓，及签署“远离贪污”宣誓书后，获颁发证书。
吉州陆路交通局各部门及分行的官员在吉打反贪会主任拿督莫哈末法兹见证下进行宣誓，及签署“远离贪污”宣誓书后，获颁发证书。

（亚罗士打25日讯）吉打陆路交通局局长依斯玛苏海米指出，陆路交通局将会分阶段推出网上交易系统，打击滥权及贪污问题。
他说，通过这项系统下民众需要在ID门户（ID Portal）进行注册后才能进行网上交易，他举例若民众路税到期，可以在网上申请更新路税等。
他说，民众一旦完成网上交易，就可到州内任何一间陆路交通局分行索取证件，目前州内还未有把证件寄送到住家服务，不排除未来计划会与公司签署备忘录以进行寄送证件服务及设立一个专属柜台。
他鼓励州内民众多使用这项网上系统，以便节省时间、减少在柜台排长龙及减低柜台员工索贿风险。他是于周四上午在吉打陆路交通局总部出席宣誓及签署“远离贪污”仪式后，在记者会上如此表示。
宣誓礼上，约150名来自吉州陆路交通局各部门及分行的官员在吉打反贪会主任拿督莫哈末法兹见证下进行宣誓，及签署“远离贪污”宣誓书。吉州是第2个进行宣誓“远离贪污”的州属。
此外，依斯玛苏海米也在莫哈末法兹及吉打陆路交通局执法组主任扎玛鲁汀陪同下，为“不收礼物政策”进行推介。


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