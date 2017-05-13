陳開：謹慎處理種族宗教 公投現今還不恰當

（本报古晋12日讯）人联党青年总团长陈开表示，以马来西亚目前的情况，特别是我国政治在很多方面取决种族及宗教元素，因此，在推行公投法必须非常谨慎小心，且还不是很恰当。

陈开今日针对巴都林当区州议员施志豪在砂州议会会议提出公投法动议提出4点看法，其中，他说，尽管公投法已在许多国家执行，并被视为是一个很好的法案来让人民决定重大事情。

他称，在马来西亚成立之前，人联党的前领袖田绍熙早在1963年9月4日就曾经提出以公投的方式，来让人民决定要不要成立马来西亚。

第二，他说，公投也是一项选举，其执行权力是秉属联邦政府及属下机构，及选委会。

第三，他提到，公投只有两个选择，即是或否，不过以马来西亚现有情况必须非常谨慎，因为种族及宗教占了马来西亚政治很大元素。

他举例，若公投法法案被通过，伊斯兰党提出动议来公投要不要在我国落实伊斯兰刑事法，在以穆斯林占大部分的我国，这项公投预料通过机会很大，这种情况将褫夺砂拉越州其他非穆斯林的权力。

至于第四，陈开表示，砂州平均每两年就举行一次选举，这也是给予人民机会做出选择，并被视为是一种民意的公投。