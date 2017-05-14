首页 新闻 北砂新闻 陳長鋒：保留文件 再走下一步 我們會挑戰 黃順舸指責

陳長鋒：保留文件 再走下一步 我們會挑戰 黃順舸指責

发布于 May 14, 2017
前埔奕区州议员陈长锋（左）在助理许溧根的陪同下，步出美里机场。
前埔奕区州议员陈长锋（左）在助理许溧根的陪同下，步出美里机场。

(本报美里13日讯)“埔奕区8千899支持者，就如此被70人否决，这已证明了州政府否定了砂人民的权力！”
行动党前埔奕区州议员陈长锋今午3时50分走出美里机场，支持者、党员和家属迎接他，拉布条为他加油。
“国阵70人VS埔奕选民8千899人”、“埔奕选民力挺民选议员陈长锋”等字眼今午出现于美里机场。
陈长锋告诉媒体，这是一件事是砂拉越政治的黑暗，他一再强调这是民主的过程倒退了30年，州议会竟然可以决定撤销一位议员资格，这是不正确的行为。
他说，在砂行动党方面位此感到不服气，今天会发生在他的身上，明天将可能会发生在任何一位州议员或部长身上。
他指出，砂行动党会向高庭申请法庭禁令，以及上述州议会是否有权力实行撤销议员资格。
他表示无论如何，美里行动党总部还是会继续操作，继续的为民服务，与民站在同阵线上。
“如果埔奕区有补选，应该会在60天之内进行，我相信埔奕区选民会作出更明智的决定！”
记者询问陈长锋是否会拿出证据来证明自己为马来西亚公民与反击州议会的行动。
他回应说，无法否认自己是大马公民，如果不是大马公民，他怎能成功提名和竞选权力。
他指昨天黄顺舸部长所发出来的证件，都是之前诉讼案的文件，很多都是不成立的文件，并指黄顺舸部长和其他议员就靠电脑复印出来的文件大做文章。
“我们会挑战他在州议会的指责，我们会保留我们自己的文件，然后再进行下一步的政策。”


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