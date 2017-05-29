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陳長鋒遭剝奪議員資格 黃慶偉：民主制度危機

发布于 May 29, 2017

（本报美里28日讯）砂行动党卑尔骚支部常年大会议长兼州委员会代表黄庆伟称，这一次的大会是非常沉重和难过，因为该党的的原任埔奕州议员陈长锋遭到否决和取消资格。
他认为，陈长锋遭到剥夺资格的事件是一场浩劫，更是对砂行动党、马来西亚民主制度而言，是一个危机。
黄庆伟今午出席行动党美里支部主持卑尔骚支部常年大会时，对出席的党员所作出心情分享时，作出上述表示。
他当时企图询问，陈长锋遭取消州议员资格时，究竟是以那一个宪法来决定他是否违宪，但州议长最后都没有给予一个正式的答案，也没有证据来支持。
他提到，陈长锋是否有违宪是可以进行辩论的，但是最终都没有给予机会。如果没有根据宪法来执行任务的时候，这已经明显是州议会欲剥夺法官的权力。
他谴责，立法机构没有权力作出判决，没有权力对于一个人是否违宪作出判决。严格而言，州议会没有权力来接纳呈堂证供。
他解释，有法律知识的人都知道，要接纳一个证据成为呈堂证供，都必须经过证物的程序。这是必须根据1956年证据法令，以及根据这一路来法律的发展，所形成的原则。
他说，任何的证据欲成为呈堂证供，该证物必须是有符合证据的条例。这些证据都需要由创造人来证明真伪，而不是随意以任何人来代替。
他称，当时砂第二财政部长拿督斯里黄顺舸没有呈上原装的信函、写信的人没有出席、电脑上网站下载和索取的资料，也没人可证明是否真伪。
“这些证据都没有经过严谨的考虑后，州议长就通过和接纳该资料。州议会没有证人来，这证明州议会没有权力去接纳。”
黄庆伟指出，根据正常的程序，州议会是必须经过法庭下判和确定陈长锋违宪后，才能根据该判决来说明和取消资格。
他续说，但是，州议员直接以举手通过的方式，来下判认为陈长锋拥有双重国籍，这已形同没有公义。任何人有没有罪，不是应该以举手通过来审判对方，这形同滥用职权。
砂行动党美里支部这次要打的一场战，是把公义还给人民的一场战，不但是陈长锋的战，也不是行动党的战。


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