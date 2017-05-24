陳長鋒給黃順舸7天 不道歉就法庭見

黄庆伟展示交给黄顺舸的影印本律师信。

（本报古晋23日讯）埔奕区原任州议员陈长锋就“破产论”于今日正式委托黄庆伟律师，发出律师信给砂第二财长兼国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸，要求后者在7天内撤回有关言论，及毫无保留的公开道歉。

陈长锋的代表律师黄庆伟于今午召开的新闻发布会上表示，如果黄顺舸没有在7天内，即5月29日或之前收回其言论及道歉，他的当事人就会向法庭进行起诉。

黄庆伟在新闻发布会上，引述本月16日本地某中文报及某英文报的报道指出，黄顺舸指责其当事人陈长锋是在2012年被宣判破产，截至目前澳洲的官方文件依然显示他（陈长锋）在破产名单中，看来他（陈长锋）并没有就破产的事宜作出处理。

“相信这是黄顺舸在今年首季度州议会召开期间，在州议会大厦里的媒体室召开新闻发布会时所说的。”

黄庆伟说，就字面解释，黄顺舸是指向他当事人陈长锋曾经破产，或者是现在还在破产，导致他当事人名誉严重受损。

“我的当事人是一名医生，因为这些报道，导致他（陈长锋）受到严重的耻辱。”

他澄清，他的当时人陈长锋没有在任何阶段宣布破产，所以黄顺舸说陈长锋破产的言论是没有任何根据，也是不正确的。

黄庆伟也说，其当时人陈长锋已委托他针对黄顺舸的言论展开第一步行动，就是发出律师信给对方，要求对方在7天内，即5月29日或之前撤回有关言论，并毫无保留的公开道歉。

“这封律师信可说是‘君子信件’，因为我们暂时没有向对方索取任何赔偿，只要求还给我当事人一个清白。”

他称，他和当事人会保留追讨赔偿的权力，如果案件起诉到法庭，他们不排除会进行索取赔偿。

不过，黄庆伟笑称，有信心此事件不会起诉到法庭；换言之他相信黄顺舸会对此事撤回言论和道歉。