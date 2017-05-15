陳邦順：整合民族重要凝聚力 中華傳統文化須傳承

别开生面抛粽仪式。

（本报美里14日讯）砂华人公会会长陈邦顺表示，文化是一个民族的灵魂和血脉。而传承文化更是砂华人公会一直以来努力的方向与目标。

“中华传统文化源远流长，博大精深，是整合民族的重要凝聚力。在现今时代就必须努力传承，并将其发扬光大。”

陈邦顺今日该会妇女组主办粽情端午．感恩孝亲活动致词时，如此表示。

“主办孝亲节及端午节庆祝会之际，也希望大家都能借此平台促进交流及情谊，使砂华妇女组能在大家的拥护下，把会务推向更高一层楼。”

他表示，端午节是人四大传统节日之一，又称之忠孝节。几乎有华人的地方，都会依照这传统习俗给予庆祝，虽然不一定是纪念屈原，但这种习俗一直都在保留及传承着。

“百以孝为先，反映着中华民族极为重视孝的观念。父母辛苦一辈子，把子女抚养长大，为儿女遮风挡雨，没有任何怨言。因此千万不能忘记什么是孝道。”

他称，妇女组与青年团虽然是公会辅翼，但却对公会的未来发展扮演着举足轻重的角色。一个公会若是没有妇女组的细心，青年团的魄力，就会显得没有生气。因此，要把公会办得出色，受人认同，就必须加强内部团结的合作力，唯有这样，办事效率才会节节攀升。