首页 新闻 北砂新闻 陳邦順：整合民族重要凝聚力 中華傳統文化須傳承

陳邦順：整合民族重要凝聚力 中華傳統文化須傳承

发布于 May 15, 2017
别开生面抛粽仪式。
别开生面抛粽仪式。

（本报美里14日讯）砂华人公会会长陈邦顺表示，文化是一个民族的灵魂和血脉。而传承文化更是砂华人公会一直以来努力的方向与目标。
“中华传统文化源远流长，博大精深，是整合民族的重要凝聚力。在现今时代就必须努力传承，并将其发扬光大。”
陈邦顺今日该会妇女组主办粽情端午．感恩孝亲活动致词时，如此表示。
“主办孝亲节及端午节庆祝会之际，也希望大家都能借此平台促进交流及情谊，使砂华妇女组能在大家的拥护下，把会务推向更高一层楼。”
他表示，端午节是人四大传统节日之一，又称之忠孝节。几乎有华人的地方，都会依照这传统习俗给予庆祝，虽然不一定是纪念屈原，但这种习俗一直都在保留及传承着。
“百以孝为先，反映着中华民族极为重视孝的观念。父母辛苦一辈子，把子女抚养长大，为儿女遮风挡雨，没有任何怨言。因此千万不能忘记什么是孝道。”
他称，妇女组与青年团虽然是公会辅翼，但却对公会的未来发展扮演着举足轻重的角色。一个公会若是没有妇女组的细心，青年团的魄力，就会显得没有生气。因此，要把公会办得出色，受人认同，就必须加强内部团结的合作力，唯有这样，办事效率才会节节攀升。


  • 海滩充满垃圾和淤泥，臭气冲天。（互联网图片）

    暴雨洪水沖上岸 泰國出現「垃圾海灘」

    （泰国春武里府14日综合电）泰国近日受暴雨天气影响，春武里府一个海滩变得充满垃圾，臭气冲天。当地政府派人清理，但因海浪关系未有太大进展。 …
    May 15, 2017
    0 second read
  • 印尼上千名支持者日前示威要求释放锺万学。（法新社）

    鍾萬學案3法官 判後隔日升職惹非議

    （印尼雅加达14日综合电）印度尼西亚雅加达首都特区原首长锺万学亵渎案余波未了，审讯此案的五名法官中的三人在判处锺万学入狱后第二天即获升职，结果引发非议。 …
    May 15, 2017
    0 second read
  • 蔡义来（右3）为新急救电单车主持推介仪式，右起为蓝文龙、安华奥玛、安峇拉甘、关志庭。

    蔡義來：JJPTR集資額逾17億 若證據足必對付創辦人

    （槟城14日讯）警方目前正追查“解救普通人”（JJPTR）投资计划创办人李宗圣的下落，并相信他目前仍在国内。 …
    May 15, 2017
    2 second read
载入更多相关文章
  • 美里达雅丰收节市集筹备会主席Patrick（右5）赠送纪念品给拿督李景胜（右6）后合影。左7为砂达雅之子协会主席Vicky。

    達雅豐收節市集 李景勝：促進美里旅業

    （本报美里14日讯）砂旅游，艺术与文化助理部长拿督李景胜表示，砂达雅之子协会（GADS）配合美里升格为市5月节于2015年首办并取得热烈成果的年度美里达雅丰收节市集已进入第三年。 …
    May 15, 2017
    3 second read

  • 與消拯義跑 各組成績揭曉

    （本报美里14日讯）第3届“与消拯义跑”创下2565名来自国内外人士报名参加，美里区消拯局盼望2018年5月13日举办的第4届与消拯员同行义跑继续突破报名人数。 …
    May 15, 2017
    0 second read
  • 拿督李景胜与参赛者，以及消拯局吉祥物松鼠“艾迪”摄于开赛前。

    李景勝冀成國際性賽會 與消拯義跑已是品牌

    （本报美里14日讯）砂旅游，艺术与文化助理部长拿督李景胜指出，与消拯义跑已打响知名度成品牌宣传，盼望能夠升级为国际性赛会。 …
    May 15, 2017
    0 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭