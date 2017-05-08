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陳超耀：恩情似海深 子女要知恩孝順父母

发布于 May 8, 2017

（本报美里7日讯）“父母恩情似海深，身为子女要知恩孝顺。”

卑尔骚区州议员拿督陈超耀于昨晚出席美里杨氏宗亲会庆祝40周年会庆暨敬老会，他致词说，所谓百行孝为先，家有一老如有一宝，子女们须要尊敬与爱戴父母及长辈，让他们感到欣慰，这是身为子女的责任。

他感到荣幸能受邀出席美里杨氏宗亲会此次举办的庆典，他也特别欢迎来自远方印尼坤甸，汶莱以及来自全马各地的宗亲朋友莅美里。

他说，在这喜庆中可想而知创会40年并不易， 前辈们积极的推动，发扬才能使到杨氏宗亲会在美里有骄人的成绩。

第7届马来西亚杨氏羽球赛成绩如下：
冠军：雪隆杨氏宗亲会
亚军：美里杨氏宗亲会
季军：森美兰杨氏宗亲会
第四名：昔加末杨氏宗亲会

歌唱联谊赛
冠军：杨玲玲（美里杨氏宗亲会）
亚军：杨仁福（诗巫董杨宗亲会）
季军：杨晓兰（古晋董杨宗亲会）
第四名：杨菁菁（诗巫董杨宗亲会）

引領宗親會日益壯大
理事會將再創輝煌

（本报美里7日讯）40年的稳健成长，杨氏将继续秉承先辈们的精神，引领宗亲会日益壮大，继续创造辉煌。

大会会长兼美里杨氏宗亲会会长杨子庆指出，此次的40周年会庆暨敬老会能如期举行，归功于筹备会同仁精心策划及顾问团的关怀和协助，不分彼此，分工合作的成功。

大家也共同努力承办了总会青年团所主催的第7届马来西亚杨氏羽球赛，以及首次举办了歌唱联谊赛，以示庆祝。

他欢迎来自汶莱、印尼以及全马各属会的300名宗亲们踊跃参与助兴，这乃是美里杨氏宗亲会的光荣。大家在美里齐聚一堂，促使这次的庆典热闹非常，互相交流，联系宗谊，并且观光旅游旅游留下美好回忆。

“他们的创会精神、大恩大德、团结宗亲、孝亲敬老的精神值得敬佩。相信来届理事可以从中学习发扬这一伟大精神，引领宗亲会日益壮大，迈向另一高峰。”

他补充，该会举办孝亲敬老会可让孩子从中学习家庭伦理，发扬孝道，尊重长辈以及爱护幼小。透过遵循杨家家训，树立良好榜样，懂得知恩感恩德心态，让家庭更加幸福美满。

楊春德：華族傳統美德
我們應予父母精神慰問

（本报美里7日讯）感恩父母的教养，让老人家活得开心，不让他们担忧牵挂，报答他们养育之恩。

筹备会主席杨春德在美里杨氏宗亲会庆祝40周年会庆暨敬老会上致词时，表示孝亲敬老本是华族传统美德，除了多陪伴父母，也要给予他们精神上的慰问。
他说，此次创会40周年之际也举办敬老宴，就是要了解先辈们艰辛的创会历史，值得大家铭记和学习。而且，杨氏宗亲也要继传祖德，发扬家风，举办善事，力行正道，坚决负起守业的重大任务。
他感谢宗亲会的全体理事、青年团、妇女组、乐龄组、筹备会成员、汶莱、印尼坤甸、马来西亚各属会以及美里省各姓氏公会的代表们出席，并且也感谢赞助庆典的宗亲们。

由于场地的限制，只能宴开113席，有很多宗亲会员不能参与，因此感到抱歉。

美里杨氏宗亲会庆祝40周年会庆的开幕进行时影。后排左7起为美里省华总会长许德忍、拿督陈超耀、大会会长杨子庆、丹斯里拿督斯里杨忠礼、丹斯里陈华贵及市长俞小珊。
美里杨氏宗亲会庆祝40周年会庆的开幕进行时影。后排左7起为美里省华总会长许德忍、拿督陈超耀、大会会长杨子庆、丹斯里拿督斯里杨忠礼、丹斯里陈华贵及市长俞小珊。

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