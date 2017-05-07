陳超耀指透過文娛會 校方栽培傑出主人翁

圣哥伦巴中学代表移交纪念品予拿督陈超耀。

（本报美里6日讯）学生是未来的栋梁，在国家扮演了重要角色，尤其现在砂拉越朝向先进国家发展的时候。

圣哥伦巴中学文娱晚会昨晚假民事中心举行，一连两天由学生呈献各项节目，昨晚由卑尔骚区州议员拿督陈超耀主持开幕。

他在文娱晚会上致辞时表示，只有高素质的人力资本，砂拉越才能取得进步和繁荣，年轻一代必须把握政府给予的一切机会，打造成为最发达的国家。因为他认为砂拉越人能办到，不要再依靠外国专家和劳动力。

“学生在规划和执行文娱晚会已积累所有技能和经验，都是你们的宝贵知识，将使你们有更好的人力资本。知识渊博和熟练的人力资本是推动国家社会经济发展的关键因素，以韩国、日本以及中国为例，知识型经济如创新驱使他们进入世界经济实力。”

他说，除了卓越的学术之外，课外活动有助于塑造学生的角色，阻止他们摆脱所有的负面影响。“我们不希望看到我们未来的人力资本淹没在社会中有挑战性环境中。虽然大家希望年轻一代成为全球最杰出的青年，但必须坚持着独特的价值观，如团结、尊重和宽容。”

“成功需要努力、承诺和决心。我相信，通过这次活动，学生们已学会了所有价值观，争取更多的成功，跌倒后再爬起来。团队和合作将能一起走向更大的成功和超越。”

他说，学校的成功是取得于家长的支持，在各种活动中，支持将是推动教师和学生的发展。此次的文娱晚会，学生的成功也是家长的成功，如此已促进了家庭价值观和美德。