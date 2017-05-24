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陳賽明：貧窮非成功路阻礙 人民應創業營生 提升能力

发布于 May 24, 2017
陈赛明（左2）出席由福利局与美里贝园酒店所联办的爱心关怀活动发放100令吉现金及贝园酒店施赠价值150令吉的食品及生活必需品给受惠者。左为贝园酒店董事经理贝清湛。
陈赛明（左2）出席由福利局与美里贝园酒店所联办的爱心关怀活动发放100令吉现金及贝园酒店施赠价值150令吉的食品及生活必需品给受惠者。左为贝园酒店董事经理贝清湛。

（本报美里23日讯）砂福利、社会和谐、妇女、家庭与儿童发展部部长拿督陈赛明表示，贫穷并不是走向成功之路的阻碍，不要单靠福利部，应该要自我发挥，提升自己的经济能力。
她说，政府为了确保援助金受惠者不会长期依赖福利部的援助，不断通过各管道鼓励他们参与“创业援助金计划”，透过自行创业营生，提升家庭经济，使之脱离贫困。
陈赛明今早出席由福利局与美里贝园酒店所联办的爱心关怀活动（SEJAMBAK KASIH）致辞时，如斯指出。共有150个来自本市的达雅家庭在今早的活动中获益，获福利部发放的100令吉现金，及贝园酒店施赠价值150令吉的食品及生活必需品。他们皆是福利部援助金的受惠土著。
她披露，共有3万1千706人士将在来临的达雅佳节获得砂州政府所发出的佳节援助金，即古晋3千335人、三马拉汉1千243人、西连2千582人、斯里阿曼3千733人、木中2千490人、泗里街1千778人、诗巫5千442人、沐胶725人、加帛2千948人、民都鲁2千634人、美里2千538人，及林梦2千258人。他们占了全砂福利援助金总人数的55.72%。
今年1月至4月份，砂州福利部总共拨款6千360万令吉，以援助州内5万6千900名伤残或清寒人士，协助减轻他们的经济负担。
她指出，州内援助金受惠人数过去3年连续出现增长的迹象，从2015年的5万6千621人增至去年的5万7千47人；截至今年4月，受惠人数已达5万6千900人。
她解释，领取援助金人数增加的原因之一是其部门将援助金触角伸至内陆或偏远郊区，使生活在有关地区的赤穷人士也能受惠。
她欣慰地看到，2013年至2016年期间，美里18名原本每月依赖福利部援助金的受惠人士，自从参与上述计划后，不但成功改善家庭收入，且也从福利部援助金名单中除名。
在美里方面，美里福利部在同时期也发放了496万1千650令吉的福利金予4千212名受惠人，包括老人援助金、儿童援助金、一般援助金、伤残人士援助金、照顾残缺人士援助金、无工作能力的伤残人士援助金及特殊儿援助金等。
此外，州政府在今年正月也提高对灾难受害者所发放的援助金，例如在火患中痛失家园的灾民除了可领取高达5000令吉的建筑补贴，福利部也加速对灾民发放援助品。另外，灾民在等候兴建房子期间，可向福利部申请房子租金津贴，惟只限一年，且津贴额不得超过5000令吉。


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