陳賽明：提升家庭經濟計劃 助逾萬人脫離赤貧

（本报古晋18日讯）砂福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部部长拿督陈赛明指出，自2011年至2017年5月1日，共有4万2千263户家庭的户主在政府推出的“1AZAM”提升家庭经济计划下获得援助，其中有1万零816人，或相等于25.6%人士已经成功脱离赤贫。

她也形容，在其他经济发展援助方面，斯里砂督社区康复中心内的10名接受培训者已经成功开创制造含胶原蛋白成份的肥皂制作计划，该计划受到全国任何，并在“1个社区康复中心1个产品”比赛下获得手工艺品奖首奖。

陈赛明是今日于州立法议会进入部门总结环节中，为其部门进行总结时如是指出。

另外，她指出，在“工作辅导”计划下，也成功让59名残障人士在法定机构及私人公司找到工作。

另一方面，该部也自2013年起落实提升收入计划，而截至目前，已有171名参与者的成功自力更生，并拥有每月1千令吉或以上收入。

不但如此，微型福利企业家计划下，也让参与者获得5千令吉的月入或以上，另外，也有727人正获得培训中。

在女性经济方面，她表示该部为了鼓励女性提高信心，自2014至2017年4月止，已落实348项培训课程，参与妇女总人数达5千807人，而提供的课程包括创意裁缝、美容、烹饪、按摩及水疗。

她指出，该部不会就此停摆，并会继续努力退出更多提升经济计划，帮助更多家庭提高收入，自力更生。