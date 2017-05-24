首页 新闻 北砂新闻 陳賽明促土保黨女黨員 團結力挺國陣候選人

陳賽明促土保黨女黨員 團結力挺國陣候選人

发布于 May 24, 2017
陈赛明呼吁党员团结一致，全力支持国阵，全力以赴积极备战，让国阵在埔奕补选中胜出。
陈赛明呼吁党员团结一致，全力支持国阵，全力以赴积极备战，让国阵在埔奕补选中胜出。

（本报美里23日讯）砂土保党妇女组署理主席拿督陈赛明呼吁美里区的妇女党员要团结一致，全力以赴给予国阵候选人支持，以便在埔奕区补选中胜出。
她今早特别召见史纳汀、卑尔骚、埔奕、兰比尔及实务的支部妇女党员，除了指示她们积极推动土保党的爱心团队，也进行会议，商议应对埔奕补选策略。
她说，选举委员会已定下砂州埔奕区州议席补选的提名日及投票日，不过随着反对党决定将案件帶上法庭，补选随时会出现变数。
陈赛明指出，尽管埔奕选区的候选人并不是来自土保党，但该党妇女本着国阵精神，所有的女党员都要共同努力，确保国阵候选人的胜出。
她也表示，土保党妇女组将一如以往般给予国阵候选人最大的支持，参与一切的后勤工作，包括竞选、计票等。
“如今在美里埔奕区突然迎来补选，我希望女党员当前任务就是做好一切的应战工作，随时面对补选。”
她建议该党妇女组的爱心团队籍此关怀活动接触选民，协助国阵候选人拉票。
陈赛明也承认，对国阵而言，埔奕补选是一场硬战，国阵不易在补选中胜出。她在新闻会上呼吁党员团结一致，全力支持国阵，全力以赴积极备战，让国阵在这场补选中胜出。
“国阵虽在过去两届失去埔奕选区的议席，可是土保党妇女组并不因此而气馁，反誓言将竭尽所能，协助国阵成员党助选，争取最佳的成绩。”


  • 皇家汶莱警察总监拿督查米在双边会议上，发表谈话。

    利於雙方日後合作 瑪茲蘭冀與汶警交流

    （本报斯市23日讯）砂拉越警察总监拿督玛兹兰在汶莱与砂拉越皇家警察双边会议上，强调维护区域包括婆罗洲岛的和平与安宁的重要性，以共同为两国的经济发展推进创造出良好的条件。 …
    May 24, 2017
    0 second read
  • 汶莱与砂拉越皇家警察23日进行双边会议。

    查米與瑪茲蘭會面 冀砂警隊罪案方面提點

    （本报斯市23日讯）皇家汶莱警察总监拿督查米今日与砂拉越警察总监拿督玛兹兰会面，随后进行双边会议。 砂拉越警察总监拿督玛兹兰今率领了该州警队各单位主任即林梦、马鲁帝、美里等警区主任…
    May 24, 2017
    0 second read
  • 多辆救护车赶到现场支援。小图为美国歌手亚丽安娜。（法新社）

    英國演唱會大爆炸 至少19死50傷　

    （英国曼彻斯特23日综合电）美国歌手亚丽安娜（Ariana Grande）于英国时间周一晚在曼彻斯特竞技场举行演唱会怀疑遭受恐袭，当演唱会结束后发生爆炸，至今造成19死50伤。有美…
    May 24, 2017
    24 second read
载入更多相关文章

  • 許德忍呼籲大專生申請 嘉士伯貸學金即起受理

    （本报美里21日讯）美里省华总会长许德忍呼请已获准进入大专院校或高等学府录取就读的家境清寒学生，即日起可向《嘉士伯（Carlsberg）华总教育基金》申请免息贷学金。 …
    May 24, 2017
    6 second read

  • 俞小珊：辦講座提升意識 學生肩負繼續環保責任

    （本报美里23日讯）市长俞小珊表示，举办醒觉讲座的目的是为了提升学生对爱护环境的意识，因为他们未来肩负着持续保护环境的责任。 …
    May 24, 2017
    0 second read
  • 砂拉越举重协会会员大会进行时摄。

    傑拉德：目標為8金牌 砂隊放眼 馬運會奪冠

    （本报美里23日讯）砂拉越举重协会副主席杰拉德仁塔（Gerald Rentap Jabu）表示，放眼2018年在砂拉越举行大马运动会中，砂州代表队可荣获总冠军，预计砂州在该赛事中的…
    May 24, 2017
    2 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭