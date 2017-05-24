陳賽明促土保黨女黨員 團結力挺國陣候選人

陈赛明呼吁党员团结一致，全力支持国阵，全力以赴积极备战，让国阵在埔奕补选中胜出。

（本报美里23日讯）砂土保党妇女组署理主席拿督陈赛明呼吁美里区的妇女党员要团结一致，全力以赴给予国阵候选人支持，以便在埔奕区补选中胜出。

她今早特别召见史纳汀、卑尔骚、埔奕、兰比尔及实务的支部妇女党员，除了指示她们积极推动土保党的爱心团队，也进行会议，商议应对埔奕补选策略。

她说，选举委员会已定下砂州埔奕区州议席补选的提名日及投票日，不过随着反对党决定将案件帶上法庭，补选随时会出现变数。

陈赛明指出，尽管埔奕选区的候选人并不是来自土保党，但该党妇女本着国阵精神，所有的女党员都要共同努力，确保国阵候选人的胜出。

她也表示，土保党妇女组将一如以往般给予国阵候选人最大的支持，参与一切的后勤工作，包括竞选、计票等。

“如今在美里埔奕区突然迎来补选，我希望女党员当前任务就是做好一切的应战工作，随时面对补选。”

她建议该党妇女组的爱心团队籍此关怀活动接触选民，协助国阵候选人拉票。

陈赛明也承认，对国阵而言，埔奕补选是一场硬战，国阵不易在补选中胜出。她在新闻会上呼吁党员团结一致，全力支持国阵，全力以赴积极备战，让国阵在这场补选中胜出。

“国阵虽在过去两届失去埔奕选区的议席，可是土保党妇女组并不因此而气馁，反誓言将竭尽所能，协助国阵成员党助选，争取最佳的成绩。”