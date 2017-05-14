陳社權：對華文發展有助益 172生參賽破歷年新高

诗巫与加帛省华小董联会主席拿督池志平颁发华文笔试比赛冠军予陈佳颖（敦化小学）。

（本报诗巫13日讯）诗巫华人教师公会主席陈社权校长表示，第廿五届华小学生华文笔试比赛，今年的参赛人数破历年的新高，共有172位学生参与。人数的增加对于华文的发展及水平，有很好的助益。

陈社权校长是于一项由诗巫与加帛省华小董联会主办，诗巫华人教师公会协办的第廿五届华小学生华文笔试比赛（本固鲁黄家新二年制挑战杯）及第19届华小学生书法比赛（2017年陈有福二年制挑战杯）的活动上这么表示。

陈社权表示，笔试比赛不单只在诗巫举行，而是在全砂拉越同步进行。今年的考题是考验学生对知识的掌握，题目不长，但是答案是千变万化。今年的考题水平是蛮高的。

他说，今天的成绩及排名只是诗巫的总结，最好成绩的10位同学将输入电脑，与砂拉越其他省份的考生同步比较。排名全砂5名内的学生，将代表砂拉越出席8月27及28日在彭亨州关丹举行的全国华文现场华文笔试比赛。

他说，今年有60位参加书法中楷比赛，小楷则有28人。书法是中华文化的一环，可以修身养性。获得特优及优等的学生，将代表诗巫出席6月9日在民都鲁举行的现场挥毫比赛。希望被选到的学生们加把劲，为诗巫争光。