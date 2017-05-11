陳德賓： 屬綜合性藝術 書法能提高審美能力

（本报诗巫10日讯）主宾砂拉越古田公会主席陈德宾表示，学习书法也能提高人们的审美能力，提升个人内在涵养的素质，也可陶冶人们的性情。

主席陈德宾是于今天下午1时30分，在砂拉越古田公会仁爱之家举行的一场由华团妇女组主催，砂拉越古田公会妇女组主办的“属组组委书法比赛”上担任主宾并致辞时这么说道。今午共有12个来自各属组组委参与比赛。

陈德宾表示，书法是中国特有一种传统艺术，历史悠久，源源流长。书法即是一项独特的艺术，也是一项综合性的艺术，书写时手、眼、脑协调配合，会使人精神状态高度集中，对人体各种系统的调节发育有极大的好处。同时，学习书法也能提高人们的审美能力，提升个人内在涵养的素质，也可淘冶人们的性情。

他说，对于小学生来说，练习书法可增强他们的自信心。因为写字是小学生们基本技能，写一手好字，会获得老师的喜欢，也会引起同学们的羡慕，使孩子增强自信心。

陈德宾表示，写书法也可以增进及培养小学生们的学习习惯，提高考试成绩。尤其是在初考及高考的重要考试中，卷面的字迹美观与工整，可获得加分。由此可见，书法对于学生来说是非常重要的，所以我们要鼓励子女们多进行书法的锻炼，以其达到最佳的效果。

他举例道，在日常生活中，书法是最普及的艺术，街头广告招牌、报刊的题名、匾额、对联等，几乎到处都能见到书法的展现。

“对于我们华人来说，汉字书法有着永恒的魅力，所谓书法与艺术精神，中间书法发展过程中，经书法家、书论家的总结，逐渐形成了专门的书法观念，侧重艺术人格，论理及自然等，形成了华人文化独特的概念。这就是华人文化的美妙之处，身为中华子民，我们需要永恒的保存书法文化。”

陈德宾表示，今午该会妇女组主办书法比赛的主要目的，是希望也借着这项比赛达致增进诗巫区各属组情谊与交流。