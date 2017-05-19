陳宏祥：陳長鋒雙國籍問題 火箭如何向人民交代

（美里18日讯）行动党会如何处理陈长锋双国籍问题？

S4S中央宣教陈宏祥认为，如果行动党真的以正义挂帅，一切就要依法行事，摒弃欺上瞒下，混淆视听，企图转移民众视线作风，否则，行动党政途将无法走得更远!

陈长锋已经在州立法议会上亲口承认曾经拥有双国籍已是铁一般事实。

S4S中央宣教陈宏祥今日发文告指出，他希望一直以“民主”、“正义”口号挂咀的行动党，应该向砂人尤其是埔奕选民解释，马来西亚联邦宪法不允许双重国籍，但是，陈长锋已在2010年宣誓效忠澳洲，已成为澳洲公民，却没有向大马政府报备自动放弃大马公民权，这样做法是不是等同“叛国”？

“陈长锋已经公开説出，他在2016年4月自动放弃澳洲公民权，但是，他也承认了他2010至2016年持有澳洲公民权6年，即便该6年他没有向大马政府报备，这是否意味了他是自动放弃了大马公民？这些疑团，行动党领导层必须要向人民厘清。”

陈宏祥续指出，较早时S4S中央发言人梁传宏已经説得很清楚，陈长锋在2010年领到澳洲公权，他没有向马联邦政府报备，所以他仍持有大马公民，只是基于他没有做到法理文件上的程序，并非是他可以在同时和被允许拥有双重国籍。按照逻辑，理应陈长锋拥有了澳洲公民，他之前持有的大马籍自动失效?

“如果陈长锋已是澳洲公民，便自动不是大马公民的话，这是否意味了当陈长锋在2016年4月放弃了澳籍，早已不再是大马公民的话，今天的陈长锋是否已成了“无国籍”？这些疑虑，火箭的律师团有必要向人民说清楚。”

美里S4S质疑，马来西亚联邦法律是否太过宽松？让一个已生活澳洲20多年的“外国籍”人士，竟然可以回来马国参加竞选，还能成为代议士。

马来西亚联邦政府没有及时察觉和处理，行动党是否有刻意隐瞒，知情不报？

演变至今天的发展局面，陈长锋今天到底是不是成了无国籍人士？砂拉越政府要打算如何处理？立刻驱逐出境，还是容许他继续“非法”居留砂拉越？

美里S4S认为，在如此不利的情形之下，陈长锋或许唯一希望就在于砂拉越能不能够还他一个砂拉越人的身份，让他有一个砂拉越身份证。

曾经获得人民选票支持的陈长锋，他本人更应坦诚面对，不应该継续隐瞒真相，否则这将无诚信道德可言，州议员参与立法，若是不依法，已是诚信破产。民主行动党应该向人民解释，为何会选择让一个国籍如此模糊身份的候选人，挂上火箭旗帜上阵竞选？