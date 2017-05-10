陳宏祥：各國紛紛推行 公投是砂邁民主新一步

（美里9日讯）砂拉越人的砂拉越（S4S）美里团队发言人陈宏祥表示，公投是砂拉越迈向当今各国最流行的“民主市场”的新一步。陈宏祥表示，最近几年世界各国纷纷推行公投立案，如英国，土耳其，苏格兰，加拿大，瑞士等等，已经俨然变成当今最重要的民主“市场主流”。这是一股无可阻挡迈向第四代工业革命民主趋势。各种国家大事的课题，比如是有关系到人民的重大课题，公共利益原本就应该让人民去决定，这样才是公正，民主的一个做法。但是公投也有分很多种，由施志豪议员所提出的公投法是属于人民所发动的，即人民提案投票公投（Citizen Initialed Referendum，CIR），砂拉越人民是否已经做好这样的公投？而砂拉越迫切需要的是宪制公投，即任何宪法修改都需要公投的条款。

人民提案投票公投（CIR），是由人民所发动的一种公投，可是是针对任何的课题进行公投。虽然施志豪议员所提呈的草案并没有强制议会必须遵守公投的结果，但是议会不接纳公投的结果却会导致议会和人民是两个互相对立的。这种对立就会让社会分裂和不和谐，并不能真正团结全民。基于砂拉越多元种族和文化的情况，在人民的公民意识还没有提升等其他高度文明的时候，这种公投就会不会让多数群族以人数优势去欺压少数群族？因此砂拉越的公投，也需要按部就班，一步一步的建立，让人民可以在很平稳，顺利的情况下去懂得如何捍卫自身权益，也懂得尊重其他社群的权益。

砂拉越目前虽然不需要人民投票公投（CIR），但是不代表未来不能施行。现在政府最紧要的就是先在砂拉越宪法增加一个公投的条款。这个条款的内容就是任何修改砂拉越宪法，还有砂拉越政府在接纳联邦政府任何修改关系到砂拉越权益的联邦宪法条款，砂拉越政府和议会必须通过公投，首先获得人民的同意，才可以通过修改宪法和涉及砂拉越的条文。

虽然目前砂国阵及土保党的首长可以保证巫统不会东渡，但是其它马来亚反对党已经进来砂拉越了。未来马来亚的政治局势有所改变的话，砂拉越的未来则何去何从？来届大选，如果马来亚成功实现政党轮替，国阵已经变得微不足道时候，希望联盟是否会继续保障砂拉越的权益？特别是砂拉越国阵政府和联邦希望联盟政府是两个敌对的阵营。希望联盟是否会利用联邦机制，再颁布一次紧急状态，切断MA63的保护，重复1969年的513事件一样架空砂拉越权力，侵略砂拉越人的利益？

无可否认的事实就是，只要联邦政府成功实现政党轮替，不论砂拉越的31个议席是由国阵或者希联胜出，对砂拉越都是非常不利的。因爲砂拉越国阵和巫统有承诺不会东渡，所以砂拉越还是本土政党在控制。但是希望联盟的政党已经在砂拉越落地生根，这些希望联盟在砂拉越的分部都是要听命马来亚党中央。砂拉越的希望联盟分部是否拥有特别权力和地位去洽谈政策？

从刚刚公布的希望联盟阵线，并没有看到任何砂拉越或者沙巴的代表。很明显的一个差别就是：同样是国阵，但是砂拉越国阵只有本土政党，没有巫统马华民政。起码形式上，巫统和土保党；马华和人联都是政党的身份，可以平等的投票。但是在希望联盟却不是这样的结构，希望联盟在砂拉越最高的领袖是附属党的，不能以党和党的平等身份去谈论砂拉越的权益。

砂拉越的蓝眼、火箭、橘子，都没有办法在希望联盟最高理事里面有一席之地。他们在党内和其他12个地区的代表平起平坐，一起讨论之后，才由他们的党代表进去希望联盟最高理事里面开会讨论。如此一来，砂拉越的声音在党里面就被消化了，没有机会在希望联盟里面直接发言。一个砂拉越代表，一个沙巴代表，十一个马来亚州属代表，砂拉越的权益只有1/13的考量，并不符合在MA63里面砂拉越是联邦成员国拥有1/3的地位。只要没有砂拉越直接代表的政治阵线，砂拉越人民一定要拒绝。砂拉越人只需要本土政党，支持本土反对党制衡本土执政党。砂拉越人拒绝以马来亚为党中央，以马来亚利益爲重的外来政党。

已故首长阿德南致力捍卫砂拉越主权，但是嘴巴讲和在提呈砂议会的前夕却突然U转。显然内部的谈判出现了一些问题，这些不能达成的任务成爲阿德南最遗憾的事，在心脏中心临终前，还不断重复砂拉越主权和联邦政府的所作所爲是违宪的。

如今砂政府并没有很明显的在主权方面有延续阿德南的精神，在砂议会中继续讨论MA63。本土执政党对于主权还是停留在嘴巴说，实际意向还是没有很明显。在这种情况下，公投法是唯一能够给予砂拉越人民的一个防护墙。同时也符合了捍卫自己国家领土的阿德南精神。

施志豪议员所提呈的公投法草案如果只是随便辩论，甚至被砂拉越大多数国阵议员否决。就可以明显看出，阿邦佐及其团队是否真的会延续阿德南精神为砂拉越人民奋斗。在他领导下的砂拉越政府还是迟迟不能让马来亚权力下放，这就突显了砂政府没有这个担当和能力。另一方面，砂拉越政府明知自己能力有限，却迟迟不把权力下放让人民以公投保障自己的权益，在国际社会眼中，砂拉越是一个没有尊严的国家。

阿德南让砂拉越人有了尊严；阿邦佐是否会让砂拉越人以公投保障自己的权益，相信历史将会记载一切。因此砂拉越人民需要抛弃对于政治人物和政党华而不实的口头承诺。只有在宪法里面增设公投的条文，让人民来决定是否可以修改现有的砂拉越宪法，和涉及砂拉越权益的联邦宪法条文才是真正可以保护砂拉越的做法。这就是爲何S4S坚持必须要有公投法来捍卫砂拉越的宪法，捍卫十八条款，捍卫自主权，这是最迫切需要的行动。