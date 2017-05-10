陳嘉興：資源力量參與 一帶一路助華商發展

（本报斯市9日讯）“目前汶莱福州十邑同乡会非常关注中国一带一路建设倡议，而汶莱也在沿线国家和地区范围，以深化合作、分享机遇、共谋发展的宏伟构想。”

汶莱福州十邑同乡会会长陈嘉兴是于昨晚与香港特别行政区政府驻印尼经济贸易办事处代表团进行交流晚会时，做出上述的披露。

他称，实践资源及力量共同参与，推动一带一路的建设与商机，有助华商事业蓬勃发展，也是顾问及理事会们关注。”

他也在会上介绍香港特别行政区政府驻印尼经济贸易办事处的背景，它刚于去年成立， 办事处职务除印尼外，亦涵盖汶莱、马来西亚及汶莱。“今天贵办事处处长杜彭慧亲自莅临指导，让汶莱福州十邑同乡会深感荣幸。”

他称，汶莱福州十邑同乡会尽量让香港特别行政区政府驻印尼经济贸易办事处了解华商在汶莱的发展及动向， 以促进香港及汶莱多方面的交流。

“2009年我与一班朋友，相约筹组成立福州十邑同乡会，草拟的章程。汶莱福州十邑同乡会成立三年后，2012年年8月1日汶莱福州十邑同乡会正式获得汶莱政府批准成立，完成多年来众多福州同乡们的夙愿！ ”

他续称，“8月8日中午在丰满楼举行首次筹备会议， 世福总会长丹斯里拿督刘贤威也应邀出席， 并欢迎汶莱同乡加入世福的大家庭。”

他表示，4年多来，每一年汶莱福州十邑同乡会主办或参与政府、私人团体、 以及积极参与国内外的乡团活动、参加国内外的商业研讨会， 都超过40个活动，成为本国最活跃的社团。

“值得一提，福州十邑同乡会于2014年筹办第八届全国华社新春联欢大团拜活动，宴请苏丹及皇室成员出席华人新春团拜节目。”

他表示，在国内汶莱福州十邑同乡会也推动福利活动、捐献皇太子孤儿基金、益善残疾基金、 捐血于中央医院血库，与此同时也应需求为病黎筹款等等福利活动。

“在教育方面，该会积极参与教育机构，不少顾问、理事、都是长期赞助学校董事、赞助清寒子女学费等等。”

这3年来，汶莱福州十邑同乡会也主办全国小学现场华文创作比赛， 每一年吸引近200名学生参加。”

“记得该会上个星期刚刚接待由世界福州十邑同乡总会长吴换炎及一团人，他是香港福州十邑成员， 也是在今年4月8日荣选为世福总会长。”

最后陈会长表示，汶莱福州十邑同乡会也经常接待海外经济、商业代表团。

出席交流晚宴的有会长陈嘉兴、署理会长刘世泉博士伉俪、拿督斯里刘恭津、拿督张永平、拿督李振祥、拿督黄志银、包平生、江宝兰、吴桂东、刘坤章、曾永南、林廷安、陈恕强、黄舜平以及黄义明等人。