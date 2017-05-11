陳俏穎：辦屬組組委賽 砂古田冀普及書法藝術

（本报诗巫10日讯）诗巫省华团妇女组主任陈俏颖表示，举办“属组组委书法比赛”目的是希望能弘扬中华文化，提升民众欣赏书法美感的素养，达到普及性推广书法艺术的宗旨。

陈俏颖是于今天下午1时30分，在砂拉越古田公会仁爱之家举行的一场由华团妇女组主催，砂拉越古田公会妇女组主办的“属组组委书法比赛”上致辞时这么说道。

陈俏颖表示，书法是中国及受到中国文化影响的周边国家和地区，特有的一种文字美的艺术表现形式。书法包括汉字书法、蒙古文书法、阿拉伯书法和英文书法等。其中“中国书法” 是中国汉字特有的一种传统艺术。从广义上讲，书法是指文字符号的书写法则。

陈俏颖表示，华团妇女组上一届有举办属组组委书法比赛，目的是希望能弘扬中华文化，借此机会提升民众欣赏书法美感的素养，达到普及性推广书法艺术的宗旨。同时也希望借着比赛，蕴育更多喜爱书法的人，尤其是年轻一代，希望能将这项象征中华文化的技艺永远传承下去。

她说，2017年2月12日，由华团文教组主办的挥春比赛突破范畴，不只弘扬及传承中华文化，更缔造了大马记录。今年共有6千140人参加挥春比赛，破了大马纪录，也挑战世界纪录，让世界看见诗巫，也让人们更加认识中华文化。从这里可以看出华人对书法重视。

“我们这次成功聚集了各属组组委优秀的参赛者，希望能通过比赛的切磋，各属组能互相学习，取人之长、补己之短。只有通过比赛，参赛者会把最好的表现出来；通过比赛，参赛者会知道自己的写书法的水准；通过比赛，参赛者会认识更多热爱书法的朋友。所以比赛是一件很好的事。但是，比赛就是比赛，而第一名也只有一个。所谓，比赛场上三分钟，比赛场下十年功，我相信所有的参赛者为了这一次的比赛都花了许多的精力和时间做准备。赢了，就再接再厉；榜上无名的，也不要气馁，下一届再比过。”

今午共有12个来自各属组组委参与“属组组委书法比赛”。

活动筹备会主席叶秀媚也表示，书法是汉字的书写艺术，它不仅是中华民族的文化瑰宝，而且在世界文化艺术宝库中独放异彩。“书法”两个字简单地说，便是写字的方法。

叶秀媚表示，练习书法的好处很多，它不但可以陶治个人的性情，树立高尚品德，也对个人的耐心与恒心有所帮助。提笔挥毫时，坐的姿态是胸挺腰直，能使呼吸顺畅、血液循环、青春常驻，所以鼓励大家多多学习书法。