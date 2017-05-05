陛下：博覽會及經濟走廊 汶萊廣西合作 將更緊密

（本报斯市4日讯）汶莱苏丹陛下表示，广西代表团的到访有利于进一步促进汶莱与广西交流合作。

陛下是于昨日恩准接见由广西壮族自治区主席陈武并进行交流时，如是指出。

陛下指出，中汶两国去年举办了庆祝建交25周年系列活动，两国间的合作越来越密切。在此背景下，汶莱-广西经济走廊建设顺利推进，两地交流更加频繁，这必将进一步推动双方在港口、农业、渔业、能源等领域合作项目的落实。

陛下也表示，中国-东盟博览会已成为东盟密切与中国交流合作的重要平台，汶莱是今年的主题国，届时将率团出席第14届中国-东盟博览会。

广西壮族自治区主席陈武也在接见仪式上指出，时隔7年再次访问汶莱，看到汶莱经济快速发展、社会繁荣稳定、人民安居乐业，感到由衷地高兴和钦佩。在苏丹陛下的亲自关心下，汶莱-广西经济走廊建设有了实质性进展，尤其是以汶莱摩拉港为重点的合作项目推进顺利。

陈武表示，作为中国面向东盟开放合作的前沿和窗口，广西在中汶两国友好合作中具有独特优势和重要作用。上个月，中国主席习近平视察广西，考察了古代“海上丝绸之路”始发港北海合浦，指出广西有条件在“一带一路”建设中发挥更大作用。

汶莱-广西经济走廊是“一带一路”建设的重要组成部分，广西对此高度重视。“此次到访，我们认真贯彻落实习近平主席对广西的要求，并与贵国相关部门就经济走廊建设的重点合作项目进行了富有成效的会商，实地了解摩拉港合作建设情况。”

他表示，相信在苏丹陛下的亲自关心推动下，广西与汶莱各领域的友好交流合作必将更加务实高效，汶莱-广西经济走廊建设必将结出更加丰硕的果实。