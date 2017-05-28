阿都拉曼： 讓市民安心食用 齋戒市集業主要衛生

阿都拉曼朱乃迪巡访斋戒月市集时，赠送卫生帽子与围裙予小贩，并为其戴上。

（本报古晋27日讯）砂乡区电力与水源供应部助理部长阿都拉曼朱乃迪指出，斋戒月市集的举行，当局首要注重的是卫生，因此呼吁商家保持卫生，让市民购买后安心食用。

他指出，对于商家来说，食品及环境的安全、卫生方面是重要的，因此应该注重食品准备及整个环境的清洁卫生。

他说，政府通过市政局也非常强调公共环境卫生，而商家本身也应配合，确保食物符合卫生。他也强调，注重卫生的良好美德并不只是限定在斋戒月市集而已，商家在平日也应该要注重卫生。

他是今午出席实都东斋戒月市集主持推展仪式上致词时，如是表示。他说，实都东斋戒月市集可说是市民向往购买食品的地方。

此外，他也表示，该斋戒月市集于即日起每日营业，为期超过3个星期，他希望商家能在整个斋戒月期间营业时都能时刻注重食品及环境清洁卫生。

他也强调，斋戒月市集也可看到不单单只是穆斯林到访购买，而是不同民族及文化的同胞都喜爱前往。他表示，希望通过斋戒月市集的举行，能进一步促进彼此间团结的精神，同时也促进各民族之间的和谐，让砂拉越继续成为各族和谐共处的典范。

据悉，实都东斋戒月市集即日起开始至6月24日，共开设163个摊位，售卖各式各样的美食、糕点及烧烤食品。该市集首日吸引许多民众前往购买美食佳肴，场面热闹。