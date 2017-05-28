首页 新闻 南砂新闻 阿都拉曼： 讓市民安心食用 齋戒市集業主要衛生

阿都拉曼： 讓市民安心食用 齋戒市集業主要衛生

发布于 May 28, 2017
阿都拉曼朱乃迪巡访斋戒月市集时，赠送卫生帽子与围裙予小贩，并为其戴上。
阿都拉曼朱乃迪巡访斋戒月市集时，赠送卫生帽子与围裙予小贩，并为其戴上。

（本报古晋27日讯）砂乡区电力与水源供应部助理部长阿都拉曼朱乃迪指出，斋戒月市集的举行，当局首要注重的是卫生，因此呼吁商家保持卫生，让市民购买后安心食用。
他指出，对于商家来说，食品及环境的安全、卫生方面是重要的，因此应该注重食品准备及整个环境的清洁卫生。
他说，政府通过市政局也非常强调公共环境卫生，而商家本身也应配合，确保食物符合卫生。他也强调，注重卫生的良好美德并不只是限定在斋戒月市集而已，商家在平日也应该要注重卫生。
他是今午出席实都东斋戒月市集主持推展仪式上致词时，如是表示。他说，实都东斋戒月市集可说是市民向往购买食品的地方。
此外，他也表示，该斋戒月市集于即日起每日营业，为期超过3个星期，他希望商家能在整个斋戒月期间营业时都能时刻注重食品及环境清洁卫生。
他也强调，斋戒月市集也可看到不单单只是穆斯林到访购买，而是不同民族及文化的同胞都喜爱前往。他表示，希望通过斋戒月市集的举行，能进一步促进彼此间团结的精神，同时也促进各民族之间的和谐，让砂拉越继续成为各族和谐共处的典范。
据悉，实都东斋戒月市集即日起开始至6月24日，共开设163个摊位，售卖各式各样的美食、糕点及烧烤食品。该市集首日吸引许多民众前往购买美食佳肴，场面热闹。


  • gg17

    滿足吃貨們口福 齋戒美食攤開跑

    （本报诗里亚27日讯）吃货们注意了，汶莱今日开始斋戒，意味着全国斋戒月美食摊也开始营业，琳琅满目的本地美味小食是吃货们不可错过的盛会。 …
    May 28, 2017
    0 second read
  • 《童心乐趣》由150名6岁以下儿童一同画成。

    聖約翰幼園150幼兒 畫50米長畫《童心樂趣》

    （本报诗里亚27日讯）马来奕圣约翰幼儿园挑战最长儿童图画纪录，画出约50米长的儿童图画《童心乐趣》。 …
    May 28, 2017
    0 second read
  • 菲南马拉维战火爆发四天后，火光依旧冒现，黑烟直冲高空。据了解，马巫德武装分子占据民房，在街道上安置炸弹，还挟持一批人质，安全部队处于被动，要平息叛乱非常困难。

    菲議長立場強硬 國會不撤 軍管令

    （菲律宾马尼拉27日综合电）菲律宾众议院议长阿尔瓦雷兹表示，他们不会同意国会撤销总统杜特蒂的军事管制令。 阿尔瓦雷兹在电视上说，众议院和参议院无需召开联席会议以审议和撤销总统的公告…
    May 28, 2017
    0 second read
载入更多相关文章
  • 青统巴都林当支部主席甲必丹陈柄权（右3）赠送纪念品给砂土著土地发展及环境助理部长兼青统署理主席拿督罗伦沙嘉。左1及左2为本曼查高伟宁及砂云南善堂主席郑文新。

    羅倫沙嘉：特別是中國 州政府冀糧食出口國外

    （本报古晋27日讯）砂土著土地发展及环境助理部长拿督罗伦沙嘉表示，州政府很期待可以出口本地粮食到外国，特别是中国。因此，希望砂拉越人能和政府互相配合，努力提高本地的经济发展，而且土…
    May 28, 2017
    0 second read
  • 亨利松艾贡（左）与众人巡视超级市场上时，针对列为统制品的蒜米供应进行了解。左2为史丹利陈。

    副貿消部長：管制13食品 達雅價格統製品實施7天

    （本报古晋27日讯）贸消部副部长拿督亨利松艾贡指出，达雅佳节价格统制品运动今日起（27日）至6月2日实施，为期7天，对13种食品实施价格管制。 …
    May 28, 2017
    0 second read
  • 前排右起为福利、社区发展、妇女、家庭与儿童发展部长拿督陈赛明、阿邦佐哈里、古晋北市市长拿督阿邦阿都华合及砂地方政府与房屋部长拿督沈桂贤烹煮辣粥。

    首長：收到人联联民推薦名單 候選人等一下宣布

    （本报古晋27日讯）砂首长兼州国阵主席拿督阿玛阿邦佐哈里透露，他已收到来自砂人联党和联民党的埔奕补选候选人推荐名单，且两党都推荐了多名候选人人选，不过，他不愿具体透露名单上的潜能候…
    May 28, 2017
    0 second read
Load More In 南砂新闻
评论功能已关闭