阿都卡林：積極落實計劃 讓青年武裝好面對挑戰

（本报古晋18日讯）砂旅游、艺术、文化、青年及体育部部长拿督阿都卡林表示，该部将在大马青年政策（DBM）下，通过与相关机构和非政府组织积极落实各项青年发展计划，以让国内明年武装好自己面对未来挑战。他指出，自今年1月份开始，21项涉及6千300名青年活动在全砂各地陆续进行。

与此同时，该部也将针对砂青年指标，与大马青年发展研究院（IYRES）配合进行相关研究。有关研究有助于测量州内青年素质及福祉。

另一方面，在在国家蓝海策略（NBOS）下，该部也会在伦乐举办1马青年城市（1MYC）.2016年在相关计划下施展的项目有提升室内外足球场、户外健身中心等。 至于今年，该部也将提升坐落在三马丹的布依青年营基本设施（Pueh Youth Camp）。他希望，随着上述工程的落实，伦乐将成功转型为青年友好城市。

阿都卡林今日上午在州立法议会参与部门总结时称，目前有数个运动大厦还在提升阶段。斯里阿曼和民都鲁运动大厦提升工程于今年5月初施工，预计会在2018年2月份竣工。至于在美里和加帛的运动大厦则会在今年第三季度施工。

他续说，泗里街运动大厦跑道提升工程将在乡区转型计划下施展，并预计会在今年6月份施工，整个工程预计耗上9个月的时间完成。其他基本设施如办公室、厕所、屋顶等都会在第十一大马计划下获得提升。 他接着说，达叻体育馆跑道提升项目经已完成，而木中游泳池兴建工程目前如火如荼进行中，预计在2018年杪竣工。 同时，该部已展开计划提升数个体育馆，包括斯里阿曼和民都鲁体育馆提升工程于本月初动工，料在2018年初竣工；美里和加帛体育馆将于今年第3季展开；泗里街体育馆跑道提升工程在乡区转型计划（RTP）下于今年6月动工，预计可在9个月内完工。

至于另外3项发展计划，即伦乐布依青年营、诗巫柯慕央青年营及木胶青年营的提升工程已在今年3月动工，预料可在今年11月份完工。一旦完成所有提升工程，他相信，足以吸引更多民众使用这些体育设备。

阿都卡林说，任何在砂拉越进行的国际性体育赛事，各大领域如住宿业、交通业、饮食业、零售业、娱乐场所及购物中心等都可从中获益。砂拉越具备数个世界级场地，应擅用于举行大型赛事如羽球赛、水上运动、保龄球赛、射击等。

阿都卡林透露，接下来即将在砂拉越展开的国际赛事包括砂州首长国际跆拳道婆罗洲杯、第31届马来西亚国际田径公开赛、国际保龄球赛、2017年游泳锦标赛等。随着举办这些大型国际赛事，本地的体育理事会可借此机会与国际级技术团队合作，受益匪浅。