阿都卡林：帶旺旅遊業 砂將辦國際體育賽事

（本报古晋7日讯）宣誓就任砂旅游、艺术、文化、青年与体育部部长的拿督阿都卡林指出，未来将致力引进更多全国或国际体育赛事到砂拉越举行。

他形容，对于青年与体育，过去一年来接触了许多，多少有设计筹办地区、州级及国际性比赛的筹办工作，同时也发现运动赛事活动可称为吸引人们前来的原因，就如医药旅游、生态旅游，如今体育可以成为体育旅游，借助体育赛事吸引游客前来观光。

他是今午于州元首府完成宣誓就职仪式后，在新闻发布会上如是表示。

与此同时，他也指出，砂拉越也将在今年筹办砂拉越运动会，选拔代表参加明年的马来西亚运动会。他说，砂拉越过去已27年来为举办砂拉越运动会，因此将策划今年举办，以培养体育人才。

对于他获委任升正出任部长，他表示料不到会被赋予重任以出任部长，并也感谢首长对他的信任。

不偏重任何一方

朱菲立矢打貪

（本报古晋7日讯）新内阁中获升正，并获委新职务的砂首长署（廉政与监察）部长拿督达立朱菲立表示，该部门将是一个中立角色，不偏重任何一方，在面对廉政问题时旨在解决问题。

他也指出，廉政是一个方针，以探讨一个系统中诚实度，确保执行任务能获得信任，而廉政也包括确保政府的职务能够公正的执行。

他指出，该部要担任犹如法官的角色，因为一旦面对任何争议时，他将是一个中立的角色。他称，或许有人会对政府行政问题而不满，可以将问题带到该部，该部将会与相关部门联手解决问题。

他是今午在砂州元首府进行宣誓就职仪式正式出任首长署部长后，在新闻发布会上如是表示。

他说，对于该部们的职务，的确是充满挑战，因为目前尽管有设立“廉政日”等活动，然而相关问题依然产生，然而如果能够遵守廉政，便能将廉政问题降至最低，虽然要达到百分之百消除廉政问题，是很难达到的目标。

询及他过去执掌砂经济发展局的累积的经验是否有帮助他落实廉政计划时，他表示过去累积的经验的确有帮助，因为培养廉政，将有助解决许多问题。

以經驗實踐職務

賽多自認能勝任

（本报古晋7日讯）“我本身也是来自企业环境，因此，我可以将自己的企业经验实践在我的部门职务当中。”

砂首长署（企业事务）助理部长阿都拉赛多是于今日在州元首府进行州内阁宣誓就职后召开新闻发布会发言时，这样表示。他说，本身所掌管的是新设的助理部长职务，该部门也是首长阿邦佐哈里在其议程当中想要的部门之一。他解释，首长阿邦佐哈里在上任100天以来，公布了许多砂州发展政策和方向，其中最广为人知的莫过于数码经济。他称，在首长所要的经济结构里，除了与时并进推行砂州迈向数码经济趋势前进外，也强调其它可以刺激和增加砂州经济收益的经济方案，尤其是企业发展。

他指出，砂州不能只是依靠中央的拨款，砂州也能提升自己的经济收益，因此，他希望本地企业可以协助政府共同推动砂州经济成长。

是否辭去原職

賽多等首長指示

（本报古晋7日讯）新召入内的砂首长署（企业事务）助理部长阿都拉赛多表示，本身是否辞去原来的砂国阵后座议员俱乐部主席和首长政治秘书，倘有待首长阿邦佐哈里的进一步指示。

阿都拉赛多今日在州元首府进行州内阁宣誓就职后召开新闻发布会上，询及是否辞去砂国阵后座议员俱乐部主席和首长政治秘书职务事宜，这样表示。

他解释，按照惯例，一旦被召入阁就必须辞去砂国阵后座议员俱乐部主席和首长政治秘书的职务。

他举例，拿督阿都卡林当时被召入阁后，也就辞去砂国阵后座议员俱乐部主席和首长政治秘书的职务。为此，他认为本身亦是如此。

当记者问及谁将接棒砂国阵后座议员俱乐部主席一职时，他说砂国阵后座议员俱乐部现有49名成员，而且每人都有机会，惟，砂国阵后座议员俱乐部有其自己一套的遴选方式。

被召入閣始料未及

史諾登拉旺全力以赴

（本报古晋7日讯）砂青年与体育部助理部长史诺登拉旺坦承，对于自己得到首长阿邦佐哈里信任被召入阁是他始料未及之事，也自认年资倘浅。不过，既然受委砂青年与体育部助理部长，他定是全力以赴做到最好。

他披露，本身在青年与体育领域并不陌生，除了平常都有在关注本地体育发展外，他在过去曾参与两届马运会的相关工作。他说，由于在青年与体育领域并不陌生，同时与新任砂旅游、艺术、文化、青年与体育部长的拿督阿都卡林有着良好默契，他相信两人的合作可以促进内砂州体育发展。

史诺登拉旺是于今日在州元首府进行州内阁宣誓就职后召开新闻发布会发言时，如是表示。

他也说，本身在上任后会积极提升本地青年与体育的素质，致力将砂州打造成为体育强州。

“我记得已故阿德南沙登曾经说过，如果要在体育领域立志成为第一，那么也必须着重在体育学术上的发展。”

鉴于此，他会积极发掘本地青年的潜能，同时培育更多具高水准的运动健将。他表示，虽然这是一项颇有难度的挑战，但他会全力以赴做到最好，也同时认为该部门是旅游、艺术、文化、青年与体育集为一体是很好的组合。