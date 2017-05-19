阿都卡林：出席大型比賽中罰單 車主可致函警方尋折扣

（本报古晋18日讯）砂旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林指出，对于出席大型运动赛如大马羽球公开赛的期间有许多出席观赛的人士把车辆停在路边而被交警开出罚单，他表示民众可以致函给警方，以寻求获得折扣。

他说，他不认为可以豁免缴付罚单，不过民众可以做出尝试，以寻求折扣。他指出，该赛会期间，警方约发出了470张罚单给违规车主。

他也指出，在该赛事，主办当局已3次向民众做出呼吁，鼓励民众尽量共车前往，同事尽量把车辆停放在停车场，因为赛事期间准备了两个大型停车场让人们停车，然而许多车主仍是习惯性的把车停在最靠近赛场，以致选择停在路边。阿都卡林是今早在州立法议会，为其部门进行部门总结时，回答哥打圣淘沙区州议员张健仁打岔提问时，如是表示。

张健仁站起打岔时表示，政府的鼓励大众踊跃出席大马公开赛以示支持，而数千民众踊跃出席观赛及观看拿督李宗伟比赛，然而回时却多了违规停车的“三万”，认为当天谁特殊情况，交警不应该开出罚单。他表示已对此事致函警方寻求豁免赛事当天车主的罚单，并询问阿都卡林是否也能够给予帮忙。

副议长拿督格拉瓦主持议会会议时则表示，开罚单是警方的权限，不能干涉。阿都卡林也表示，民众只可通过书信申请折扣，并希望警方开恩。