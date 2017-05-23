阿邦佐：須謹慎處理 不放棄爭取20%開採稅

人民党主席丹斯里占玛欣（右2）与人联党主席拿督沈桂贤（左2）谈笑风生。左及右分别为拿督李景胜及史诺登拉旺。

（本报古晋22日讯）首长拿督阿玛阿邦佐哈里宣布，砂州政府已指示国油，但凡涉及任何新气田之天然气的使用，必须事先询问砂拉越，确保砂拉越拥有使用天然气新来源来发展本地石油与天然气业及其他工业的优先权。

他也承诺，本身会延续由已故前任首长拿督巴丁宜阿德南开始的与国油磋商工作。

“我们必须承认，砂拉越恰好在一个不利的环境下与国油展开开采税的商讨。因为在我们商讨开采税提升的当儿，全球正面对着石油原油价格下跌。”

阿邦佐哈里今日在砂州议会会议上进行部门事务总结时说，在这种情况下，虽然砂州政府依然有意争取20%开采税，但必须谨慎处理。不过，这不意味着阿邦佐哈里所领导的砂州政府会放弃向国油争取20%开采税。

“我们认为，只有在全球石油价格显著转好的情况下，再向国油争取20%开采税更为适宜。”

现阶段，作为提高开采税的替代方案，他决定要让砂州参与石油与天然气发展领域，并进一步与国油探讨该公司在砂州的业务中，可供砂州参与的上、下游业务。

“砂州政府会成立一个属于砂州的商业实体，与国油一起对坐落在砂州的边际油田和已开发油田（Brownfield）展开生产石油与天然气可行性潜能的探讨和和生产工作。”

阿邦佐哈里指出，砂拉越也会参与石油与天然气业的下游活动。作为实验性项目，砂拉越在获得天然气供给下，开始着手投入甲醇及衍生产品生产业务。国油于今年4月22日与砂州政府签署一项协议，供应天然气给建议中的民都鲁甲醇与甲醇衍生物生产工厂，而工厂所生产的甲醇，则将贩售给国油。

“此外，砂州政府正积极与国油协商有关购买大马液化天然气私人有限公司（MLNG）旗下Train 9工厂10%股权的合约细节。砂州政府也有意在MLNG 2工厂中获取更多的股份。强调，砂拉越在MLNG的生产项目中占有的股份，是砂拉越的特权，其他人不允许参与大马液化天然气私人有限公司的生产计划。”

他表示，在砂州政府最近与国油签订的数个合约中，国油承诺每天供应天然气4亿5千万标准立方英尺，供砂州能源与非能源领域发展用途。

“国油也承诺每年把基线值21亿令吉的合约颁给砂州公司。自2013年以来，国油已颁发价值158亿令吉的合约给州内的企业。而州内向国油登记的公司从2013年的314间增加至去年的420间。砂州政府会继续努力，提供砂州企业更多的石油与天然气业参与机会。”

同时，阿邦佐哈里称，砂州政府拥有的布洛克船坞获颁了总值4亿9千万令吉的砂州岸外Bokor及Anjung工程，工程的内容包括设计、建设、岸外设施、连接等，并深信国油对砂拉越的信任，将让砂拉越有更多参与岸外边际油田的机会。