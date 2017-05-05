阿邦佐：無論何時大選 國陣都有信心

（本报古晋4日讯）砂首席部长间土保党主席拿督阿玛阿邦佐哈里信心满满称，全国大选无论是落在哪一个月份，即使是今年9月份，对于该党或国阵成员党来说，绝对不是问题!

他受询及有传闻指全国大选较大可能性会落在9月份一事时，发表谈话。

他说，几时大选并不是他的权限，也只有我国首相纳吉才会知道何时迎来大选，不过无论是落在哪一个月份，该党都已经做好应对大选的准备。

他也披露，现任婆罗洲高原区(前称为曼旺区)国会议员拿督占达沃也已经表态来界国选不再出战，因此土保党一定会委派新面孔披上战袍出战该区。

他续称，候选人的遴选已经按照一般的程序进行，大选到来时自然会作出公布。

另外，他于昨晚为土保党砂督区服务中心主持开幕礼上，在新闻发布会时也称，砂拉越目前最重要的是能保持政治稳定，以及陆续及持续性的落实更多的惠民政策。

阿邦佐哈里表示，在他上任首长100天时，也已经公布一系列的计划，未来的3年都会逐步落实这些计划。

这包括乡区水供问题，他认为必须跳出传统的思维，寻求新方案解决这问题，而他所设想的新方案，就是使用水坝的水源，向面对水供问题的地区输送自来水。

他举例，斯里阿曼地区可以使用巴当艾水源，砂中区可以使用巴贡水坝，至于北区可以使用姆伦水坝的水源等。

他也强调，这项方案只需要建设水管和滤水站，毕竟水源已经不成问题。