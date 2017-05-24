阿邦佐:陸續發布政策 未來3至4年實踐

首长阿邦佐哈里（左）颁发奖品予获得晚宴最佳服装奖的砂乡区电力与水源供应部长拿督斯里史蒂芬伦迪（右）。

（本报古晋23日讯）砂首席部长拿督阿玛阿邦佐哈里表示，他在上任100天后陆续发布许多政策，而在未来3至4年便是要实践有关宣布的时刻。

他也认为，未来各界讨论及关注的便是经济，因此他也决心要带领砂拉越进行经济转型。

他形容，砂拉越设立砂拉越多媒体机构，据悉是马来西亚第一个设立类似机构的州属。他强调，全国的大马通讯与多媒体委员会、以及西马的多媒体走廊建设都与砂拉越的情形有所不同，并形容砂拉越设立的多媒体机构是他建议模仿美国硅谷的模式，期望能一举推动砂拉越的经济成长。

对于教育系统，他表示将要通过砂拉越电子化，去推动电子教育，让郊区及教师都能在电子教学中受惠，而且电子教育让人人都能够提升自己。

他呼吁人们勇于思考未来，让砂拉越积极进步，并走在马来西亚的前端。

“其他州属现在都在观看砂拉越，关注砂拉越制定政策及管理方针。”

他也以新加坡为例子，表示新加坡前总理李光耀的卓越领导，让本来没有多少天然资源的国家，可以良好的管理及运作，成为当今进步的国家。他说，新加坡可以做到，砂拉越也行，加上砂拉越有不少天然资源，因此相信砂拉越可以做到。

另外，他也表示，在新的内阁中设立了管理砂拉越教育的部门，并表示宪法并无阐明砂拉越不能设立教育部，因此他选择设立该部，以便与联邦教育进行更紧密的配合，同时也要通过该部让砂州教育方面有更大的发言权，为砂拉越争取更多教育权益。

他说，该部也将卡让砂拉越继续推动英语教育。同时也可通过该部率先提升砂拉越州简陋的学校设施，之后可从联邦索回建校经费。

他是昨晚受邀出席州国阵后座议员俱乐部晚宴上致辞时，如是表示。

另一方面，他表示，本次的议会可说是首次出现非国民议员的事件。他说，议员在宣誓就任州议员时，必须宣誓忠于君国，并宣誓遵守马来西亚及砂拉越宪法。然而，但是埔奕区议员被发现非国民的身份，因此被逼采取行动。

他强调身为州议员必须要是马来西亚国民，及忠于君国。

此外，他也赞扬国阵后座议员俱乐部议员们在州议会期间应对反对党议员时的表现优秀。