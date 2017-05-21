阿賢：埔奕是人聯傳統區 要出戰必須是黨員

（本报美里20日讯）埔奕区是国阵人联党传统选区，有意出战者必须是党员！

砂地方政府部长兼砂人联党主席拿督沈桂贤今午出现美里人联党埔奕区支部，并与美里区、巴干奴区及兰比尔区的5个党支部主席，以及各部党员进行闭门会议。

他今午4时50分抵达埔奕支部，主要是与党员们商讨事关此次埔奕区补选事宜，并在大厅接受记者访问时作出以上谈话。

他表示，实际上他们已做好准备迎战第14届国会大选，但却出乎预料来了一场埔奕补选。

至于是否已有了埔奕区补选人选时，他表示人选已不是问题，但他不透露任何关于人选的名单，依然守口如瓶的以笑带过。

他指出，埔奕区选区是国阵人联党的出战权，一直以来都是人联党的传统，如果有谁有意出战必须是党员，如果不是党员就必须退出他们原有的党，然后加入人联党。

“谁都可以出战，只要把履历表交给我，加入我们就可以。”拿督沈桂贤被记者问及出战人选时，他开玩笑的向记者如是表示。

今天出席闭门会议包括美里实务的人联党联谊会主席拿督李景胜、卑尔骚区州议员拿督陈超耀、埔奕支部主席兼美里市长俞小珊、巴干奴支部主席邓威联、兰比尔支部主席李进兴及各支部党员。