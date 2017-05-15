阿賢：促進華社團結 「回歸」人聯是唯一途徑

（本报古晋14日讯）砂人联党拿督沈桂贤再度喊话，强调分享议席不能促进华社团结，惟有“回归”人联党才能巩固华社团结。

他还说，拿督斯里黄顺舸过去在人联党是资深党员，因此，后者无功也有劳，也诚心欢迎对方回归人联党怀抱。

“我已重复多次，我诚意邀请华社，包括联民党党员回归人联党，因为人联党目前在转型当中，我们需要华社协助，也确保日后有年轻人可以接棒。”

他强调，联民党所谓的“合作”，即议席分享并不能促成团结，同时，行动党当时亦曾献议联民党合作议席分配。

他指出，在国阵原则下，只有国阵成员党才可以议席分享，如果国阵打破这原则，那么国阵在来届全国大选中与希联或希盟没差别。

为此，他诚意邀请联民党，包括拿督斯里黄顺舸回归人联党，再说拿督斯里黄顺舸过去在人联党还是资深党员，所以是没有功劳也有苦劳。

他还说，回归人联党也可以合法性的使用国阵标志，因为人联党由所提名的候选人都是可以使用国阵标志，亦无须辞去党籍。

“不过他（拿督斯里黄顺舸）所说的合作还是合并，对我来说只有回归的解释。”

也为砂州地方政府与房屋部长的他是于今日见证大万移交捐款予砂马会俱乐部肾脏基金会后受询时，如是表示。

他补充，本身不是律师出身，也不会玩弄字眼或转换话题，因此，无论对方如何形容，对他来说只有回归人联党便是。

询及是否曾私下会见拿督斯里黄顺舸商谈此事时，他表示双方曾谈过，也有其他人以中间人身份帮忙接触，无论对方如何诠释，但他是很诚意欢迎对方回归人联党。

“所谓的合作并不能促成团结，反而是有隐形之手在分离华社，这些纷扰已经够久了，也是时候回归人联党。”

他还说，砂州华社亦曾多次表态，希望联民党回归人联党。

针对联民党昨日召开特大中表态欲出战埔奕区补选事宜，砂人联党主席拿督沈桂贤强调该议席本就隶属国阵成员党的席位，任何国阵成员党出战都无须辞去党籍，再说，埔奕区是否迎来补选仍是未知数。

“国阵原则是，只要是任何国阵成员党出战选举，是无须辞去党籍，因为这些议席本就属于国阵成员党所拥有。”

他反问记者为何如此确定埔奕区会迎来补选，如果对方将此事入禀法庭的话又怎么说？

他表示，人联党的立场是，埔奕区是属于国阵成员党的议席，如果真有补选，也只有国阵成员党才能出战，因为这就是国阵原则。

“埔奕区本来就属于国阵成员党的议席，否则有人又要辞去党籍。”

砂人联党拿督沈桂贤是于今日见证大万移交捐款予砂马会俱乐部肾脏基金会后受询时，这样表示。

询及人联党是否已有合适人选上阵埔奕区补选时，拿督沈桂贤只表示若有需要的时候，人联党一定会有适合人选出战。