阿旺登雅： 始料未及 從來沒要求副首長職

阿邦佐哈里（坐者中）在新闻发布会上宣布改组砂州内阁。

（本报古晋6日讯）在内阁改组中被擢升的候任副首长拿督阿玛阿旺登雅表示，本身没有料到会被升任副首长，更从来没要求过这个职位。

“无论如何，感谢首长拿督阿玛阿邦佐哈里信任我，我会尽力执行工作。”

阿旺登雅今日陪同首长阿邦佐哈里出席内阁改组新闻发布会后，受访时作出上述表态。

另一方面，新任国际贸易与电子商务部长拿督斯里黄顺舸承诺会全力以赴，做到最好；而地方政府与房屋部长拿督沈桂贤受访时，则以需要了解新任务内容为由，婉拒评论。

荣升砂旅游、艺术、文化、青年与体育部长的拿督阿都卡林表示，本身享受服务青年与体育部，尽管旅游部是个新领域，但凭着他对旅游的热爱，相信可以为砂拉越的旅游业发展作出建树。

“由衷感谢首长信任我，给我机会领导一个部门，我所领导的部门其实是二合一，即青年、团结与体育部及文化、艺术与旅游部。我感到很高兴，因为我很享受服务青年与体育部，虽然旅游对我来说是个新领域，但我热爱旅游，所以我相信我可以为砂拉越旅游领域做出贡献。”

他也感谢阿莎再也区选民长久以来给予的支持，并指若没有选民的全力支持，他无法取得今日的成就。

受委砂首长署助理部长（企业事务）的阿都拉赛多指出，本身于2011年从政前就有企业背景，也许可以用过去的经历和经验来协助首长阿邦佐哈里。

“我很感谢也很荣幸受到阿邦佐哈里信任，委以我更多的任务，我会尽力从旁协助首长。这虽然是个新领域，但我对这个领域不至于太陌生，因为我2011年从政前就有企业背景，我可能可以用我过去的经历和经验来协助首长。”

他受访时直言，阿邦佐哈里在这之前没有接触他或与他讨论委任其成为助理部长的可能性，只有在阿邦佐哈里宣布的当下，他才知道自己受委。

“我现在还处于震惊状态，因为我对自己受委完全没头绪，我也是刚刚才听到首长的正式宣布。”

阿都拉赛多相信，在担任助理部长后，本身将需要让出首长首席政治秘书的职位，这样一来可能会产生新的首席政治秘书和国阵后座议员俱乐部主席。

“感谢首长对我的信任，我会尽力而为。”