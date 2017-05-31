防範佳節罪案 “黑衣特警隊”巡柔

黑衣特警队”一身黑色装备，向民众查问。

（新山30日讯）“黑衣特警队”（Man In Black）现身维持治安？趁着斋戒月，柔州刑事罪案组在全柔出动“黑衣特警队”在商场和商圈巡逻，以防伊斯兰国（IS）极端分子和银行外掠夺案的发生，让民众平安度过佳节。

柔州刑事调查主任卡玛鲁指出，基于发生事主提款5万令吉后，遭匪徒击破车窗取走款项的事件，以及防范极端分子攻击，柔州刑事罪案组已于本月29日，在全柔出动“黑衣特警队”展开巡逻。

他说，在本月29日的“黑衣特警队”巡逻中，共有67名警官和警员参与，并在新山、居銮、东甲、麻坡、巴株巴辖、古来、笨珍、昔加末、哥打丁宜和丰盛港，对217名各族和外籍男女行查问。

他出，警方会陆续在全柔各商场和商圈巡逻，确保民众平安度过佳节。

“黑衣特警队”（Man In Black）从29日起至开斋节，每天在各个人潮高的场所巡逻，同时，也会按需要继续巡逻。

“黑衣特警队”一身黑色装备，并佩戴枪械展开巡逻，取得警戒效果，让民众在人潮高的地方出入时，对治安有一定的信心。

卡玛鲁指出，“黑衣特警队”会在全柔各大商场和商圈、巴士总站、国际机场、新山关卡和金铺等地方巡逻，以免不法之徒和极端分子有机可乘。

他说，“黑衣特警队”在昨日展开的巡逻中，总共向217人进行查问，当中包括50名巫裔（31名男子，19名女子）、49名华裔（26名男子、23名女子）、49名印裔（33名男子、16名女子）和69名外籍人士（18名印尼籍、25名新加坡籍（16名男子、9名女子）、13名孟加拉籍、13名尼泊尔籍）。