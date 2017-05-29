首页 新闻 北砂新闻 閩清鄉會邁向 60歲盛典 劉賢遠：必永留史冊

閩清鄉會邁向 60歲盛典 劉賢遠：必永留史冊

发布于 May 29, 2017
诗巫闽清同乡会新任主席甲必丹刘贤远（右2）从主宾拿督斯里黄顺舸手中接领就职宣誓书。左及右分别为永久名誉顾问丹斯里张仕国及永久名誉主席天猛公拿督刘利民。
诗巫闽清同乡会新任主席甲必丹刘贤远（右2）从主宾拿督斯里黄顺舸手中接领就职宣誓书。左及右分别为永久名誉顾问丹斯里张仕国及永久名誉主席天猛公拿督刘利民。

（本报诗巫28日讯）“明年将是本会成立六十周年的大庆年，我们随即展开筹备工作，以研商有关庆典的庆祝方式、庆典规模及邀请对象等细节，务必要让这难得的盛会永留史册，以励后进。”
诗巫闽清同乡会主席甲必丹刘贤远今午在该会2017年敬老会暨新届理事、青年团、妇女组、乐龄组就职联欢午宴上致辞时，发表了上述谈话。
在会务上，他指出，除了各项例行活动，本届将寻求有所突破，包括在条件许可的情况下，组团前往祖居地中国福建闽清县进行探亲及访问，以进一步拉近两地乡亲间的距离。
“另外，今年7月20日，闽清县将派来20位青少年学员到诗巫进行短期的学生交流（夏令营）计划活动。这是近年来两地持续在开展的民间重点活动，除了让青年少子弟得以彼此认识与交流，更加深了相互之间对两地民情与文化的了解，是一项值得推广的正能量活动项目。”
“我要在大家面前许下我们的承诺，未来的2年里，我们的团队将义无反顾地带领同乡们迈向更美好的明天。”
“另外，我也必须要感谢一位特别的人物，他带领我参加了社团工作，并且嘱咐我说，既然参与了就要认真付出，要有担当、要有责任、要有使命。”
“是他让我勇敢地站上了这个岗位，有他做我的后盾，让我在前行的道路上不再惧怕。我想趁此机会，大声地向我的老板丹斯里拿督张仕国及潘斯里拿汀黄拔妃伉俪说声谢谢，我将带着您们的鼓励与祝福，勇往直前，为诗巫闽清同乡会的未来奋勇打拼。”
他说，今午现场聚集了逾1千名长辈，今年报名参加敬老会的长者达1千零82人，比去年的966人多出了116人。“这是一个非常好的现象，说明我们闽清籍的乡长们都身强体壮，更是一种福气，希望我们每年的参与人数都能被刷新，让这项富有意义的活动越办越火，成为诗巫闽清同乡会的骄傲。”
他强调，敬老会一直是诗巫闽清同乡会每年必办的活动之一，这在我们华社团体中是非常重要的一环，不仅仅是敬老尊贤的表现，更是我们感恩的最好证明。
“透过敬老会，让所有参与的耆老们感受到，你们并没有因为年华逝去而被遗忘，我们一直都将您们放在重要的位置，并且用实际行动来印证您们地位的重要性，希望所有的长辈们照顾好自己的身体，我们相约定时聚集话家常。”
同样的，他指出，为人子女者，应该在生活中克尽孝道，将父母当成自己的孩子般照顾，除了嘘寒问暖，更要时刻关注年迈父母的需求，让他们安度晚年，就如同当年父母无微不至的照顾我们，让我们快乐地度过童年一般。


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