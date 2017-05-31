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閉門會議討論埔奕區戰將 聯民4潛能候選人到場

发布于 May 31, 2017

（本报美里30日讯）针对选举委员会已敲定埔奕区补选日期，联民党主席拿督斯里黄顺舸，署理主席拿督哲历苏西尔以及青年团团长佐尼戈拉容，今午12时与美里的领袖在美里帝宫大酒店召开闭门会议，讨论埔奕州选区补选的候选人事宜。

黃順舸：聯民黨已達共識
誰出戰都予配合
（本报美里30日讯）砂第二财政部长兼联民党主席拿督斯里黄顺舸指出，联民党美里各支部领袖达成共识，即任何一人中选出战埔奕州选区，其他没有中选者都会共同合作。
他强调，大家不分彼此，团结一致，全力以赴，做出最大的努力，协助国阵把埔奕州选区赢回来。
黄顺舸今午在美里与联民党美里支部领袖举行午餐闭门会议后受访时，希望砂国阵领导人能对联民党提呈的候选人名单进行详细的调查及审核，至于最后将由谁出战，就交由砂国阵领导人做决定。
当记者确认有关联民党提交的候选人推荐4人名单时，黄顺舸也证实，并表示他无需再提这4名潜能候选人的名字，因为大家已经知道了。
这4名潜能候选人分别为联民党埔奕支部主席蔡金忠、史纳汀支部妇女组主任李素霞、史纳汀支部主席陈忻及史纳汀支部秘书江山河。
他表示，联民党候选人是最有胜算的候选人。
他披露，联民党即将设立补选行动组，准备补选的工作也已经就绪。


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