锺萬學案週二下判 判決不受外來因素影響

（印尼雅加达7日综合电）印度尼西亚首都特区首长钟万学被控亵渎伊斯兰的案件将在下周二（9日）下判，印尼最高法院保证，将确保法官的判决不会受任何外来因素影响。

《雅加达邮报》引述最高法院发言人里德万的话说：“我们会密切留意审讯过程，但不会影响法官的独立性。”

里德万周五与反钟万学示威者的代表团会面后，向媒体作出上述的保证。出席见面会的包括保守派团体保卫印尼伊斯兰教士理事会运动（GNPF-Mui）的11名成员，包括其副主席和发言人以及伊斯兰捍卫者阵线（Islamic Defenders Front，简称FPI）。

里德万表示，这些反钟万学的示威将不会影响法官的判决，因为“这些法官都受过训练要保持独立”。

去年9月，现年50岁的钟万学在雅加达一个竞选集会上引述《可兰经》第五章的一段经文，指对手误导穆斯林以阻止他们支持非穆斯林为领导人。相关视频遭人剪接并配上误导性字眼放上网后，变成钟万学指该经文误导穆斯林，结果引发轩然大波，钟万学被指亵渎伊斯兰而遭起诉。

钟万学在4月19日的雅加达首长选举次轮投票中落败后，检方随即把他面对的亵渎罪改为刑责较为轻的骚扰罪，理由是钟万学的言论是针对人，而不是针对《可兰经》。检方也下调对钟万学的求刑，即一年监刑，但缓期两年执行。

保卫印尼伊斯兰教士理事会运动示威者周五举行示威向最高法院施压，要求法官依据亵渎罪名判处钟万学最高刑罚即五年监刑。

该组织发言人卡皮特拉表示，该组织会在法院于9日下判后才决定判决是否公平。“我们有一套规范和法律指标，我们会在判决出炉后，根据这些规范和指标来讨论判决是否公平。”

较早时，该组织主席巴蒂亚呼吁示威者，无论法院的最终判决如何，他们都应该尊重法院的决定。

他周五对集聚在中雅加达一个清真寺外头的示威者说，即便法院无法作出他们想要的判决，他们必须相信上帝也会还给他们一个公道，因此示威者必须保持和平，不要做出任何暴力行为如与安全官员起冲突。