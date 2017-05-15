鍾萬學案3法官 判後隔日升職惹非議

印尼上千名支持者日前示威要求释放锺万学。（法新社）

（印尼雅加达14日综合电）印度尼西亚雅加达首都特区原首长锺万学亵渎案余波未了，审讯此案的五名法官中的三人在判处锺万学入狱后第二天即获升职，结果引发非议。

印尼司法监督机构司法委员会呼吁最高法院公布三名法官的绩效记录，以证明三人升级是实至名归而不是有其他原因，好让大众信服。

司法委员会发言人瓦迪表示，各方对最高法院让南雅加达法院的这三名法官擢升的决定提出质疑是可以理解的，毕竟他们是在宣布锺万学亵渎罪名成立，并判入狱两年后的隔天就升职了。“为展示透明度，最高法院应该向民众公开这三名法官的记录，让大家可以看清楚这三人是不是因为表现出色才升级的。这样舆论也不会说，他们的擢升是对锺万学案所做判决的报酬。”

锺案的主审法官山蒂亚托升任为峇厘岛登巴萨高等法院法官，另两名法官罗沙德及朱普里亚迪分别被任命为中苏拉威西省帕卢高等法院法官及万隆地方法院的首席法官。

锺万学去年9月在竞选集会上引述《可兰经》一段经文，指对手误导穆斯林以阻止他们支持非穆斯林为领导人。相关视频遭人剪接并配上误导性字幕放上网，变成锺万学指该经文误导穆斯林，结果强硬派穆斯林借此发起一波波的抗议浪潮。

锺万学后来还被控亵渎伊斯兰，该案去年12月开审，当时正值雅加达首长选战进行期间。4月19日，锺万学在雅加达首长选举中落败；检方马上把他面对的亵渎罪改为刑责较轻的侵扰罪，虽然要求判他坐牢，但缓期执行。

然而，南雅加达法院本周二却宣判，锺万学确实犯下亵渎罪，判入狱两年，当庭收监。这个判决引起震惊之余，连检方也认为过重。印尼《罗盘报》周五报道，检方将对此判决提出上诉。