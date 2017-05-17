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錢進一：我下鄉次數都比她多 屋長說見她一面很難

发布于 May 17, 2017
砂拉越人联党武吉阿瑟支部青年团团长钱进一市议员。
砂拉越人联党武吉阿瑟支部青年团团长钱进一市议员。

（本报诗巫16日讯）砂拉越人联党武吉阿瑟支部青年团团长钱进一市议员说，议员服务人民，如果单单只是听听电话及发发文告是不行的。议员必须要亲身到选区了解民生问题才可以。
钱进一是于今早11时30分在党部召开新闻发布会，针对行动党南兰国会议员刘强燕发表的文告作出回应。
钱进一表示，从刘强燕的文告中可以证明几个事实，第一是在野党的几位国州议员的职责只是在监督，她也清楚的证明自己无法为选区带来发展。
“大家都知道，南兰国会的选区有三位潜能的候选人，即我本身钱进一、江先炷及黄振渊。在这几个月下乡及长屋探访及服务中，就有收到很多坡民及长屋的居民投诉说，自从刘强燕担任南兰国会议员以来，只有在选举期间看到她来拜访及拜票。这不是我说的，而是屋长、居民及华裔坡民的投诉。说在这4年来都没有见到刘强燕下乡来关心该选区的民生课题等。甚至有屋长说，要见她一面都很难，更别说要提呈地方上的问题了。”
钱进一表示，虽然他本身只是诗巫市议员，但是他敢说自己下乡服务的次数比刘强燕多。
“我认为服务人民，如果单单只是听听电话及发发文告是不行的。议员必须要亲身到选区了解民生问题才可以。服务人民者，要多去选区走走，努力工作。”
钱进一表示，多数年长者都不懂打电话到诗巫市议会投诉，所以他本身常常接到老人家的电话寻求帮助。但是，一名市议员的能力只限于地区上，较大的课题需要国及州议员到州议会或国会中去争取。
“今天看了这篇文告，我想不到这就是新晋（第一届）的行动党国会议员的风范。即使是一位反对党的国会议员，妳的工作也不只是立法及监督这么简单而已。如果妳很常到选区的话，为什么坡民及居民还会有这么大的抱怨呢？对于这样的服务态度，我觉得是可悲的。”
他称，发展是连续性的，就例如他在诗巫再也聚会中提出的，该卫星镇在慢慢成长中，虽然目前已经有诊所、警局、图书馆、消防局、新乡村议会建筑，但还是不够。该区的居民每天花半小时至一个小时的路程来回诗巫市区工作，作为一位国会议员，应该在国会提出在诗巫再也附近建工业区、工厂，提供人们工作机会，这也是国会议员该做的事情。这样可以让该地区的居民每天不用这么劳碌地过生活。
“在民生课题以外，有关就业机会，地区发展及规划，也是国会议员的职务。行动党常说要为民请命，但是一旦说到地方上的发展时，她总是有很多理由，说这不是反对党的工作。他们的职责只是监督与立法。如果是这样，请问刘强燕是如何为民请命呢？我相信人民对于国会议员的要求，应该是远远高于这一些吧！”
“今天我也要抛出问题给刘强燕，在之前公正党主席旺阿芝莎接受阿拉伯半岛的电台的访谈时说道，由于伊刑法是源自上苍的法律，所以他们责无旁贷必须要遵从；第二，主持人问旺阿芝莎是否会支持“石刑”时 ，她回答说，短期内是不会的。可见反对党对伊刑法的立场是非常模糊的。这也让我们非穆斯林产生错觉，他们会以中庸来处理这问题，因为他们是属于多元种族的政党。在行动党的粉饰下，人民产生一种感觉，认为希联不会落实伊刑法。看旺阿芝莎的言论，代表着公正党也会支持355修改法案。即使来届希联可以做政府的话，他们也是会实行伊刑法，或非常残酷的“石刑”。我想问行动党，你怎么说？刘强燕，你怎么说？你们希联的立场到底在哪里？如果不认同旺阿芝莎的说法，行动党是不是要退出希联？”
钱进一也再次强调，人联党对反对伊刑法的立场是坚定的。


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