銀行和貨幣兌換商除外 印尼明年3月起限外幣入境

（印尼雅加达20日综合电）印度尼西亚将从明年3月起限制外币入境，以缓解外币大量涌入对印尼盾形成的压力。

印尼中央银行日前发出一道公文，宣布从2018年3月5日起，除了银行和注册货币兑换商之外，任何人都不能携带超过10亿印尼盾（约合10万新元）入境。

超额外币会被海关充公

印尼目前没有这样的限制，只要求携带超过1亿印尼盾入境者必须申报。

印尼央行外币管理处处长布迪安多说，新规生效后，任何人如果被发现携带超额外币过关，超额的外币就会被充公。

布迪安多在记者会上说：“问题的关键是当对外币的需求不断增加时，就会对印尼盾构成压力。这也会产生心理作用。”

兑美元汇率今年已回升1%

他指出，这个新条例也有利于两年前颁布的禁止以外币在境内交易的措施。

印尼当局近年来采取多种步骤来制止印尼盾汇率不断下挫的劣势，这些措施已有所收效，今年以来，印尼盾兑美元的汇率回升了1%。

为了扶持疲弱的印尼盾，印尼当局从2015年7月1日起禁止国内交易使用外币，以减低对外汇的需求。

在印尼国内用外币交易的企业主要是油气、塑料、制药、银行、化工、纺织等企业。国内交易必须使用印尼盾的规定生效后，违规者将被罚款、吊销营业执照，负责人甚至可能坐牢。

过去近20年来，印尼盾是亚洲汇率下滑速度最快、波动幅度最大的货币。由于印尼盾币值连连下挫，以致其国内的许多交易，从交房租到大宗商品交易都倾向于使用美元。