里察烈：畢業後投身企業家 大學課程注入企業管理

隆基（古晋）有限公司人力资源部高级专员田育晋（前排左）在仪式上移交聘请书予当日成功应征者（前排右）。后排右起为砂劳工局局长杰克莫乐杜、人力资源部长拿督斯里里察烈、人力资源部秘书长拿督斯里阿德南。

（本报古晋20日讯）联邦人力资源部长拿督斯里里察烈表示，政府目前已开始要求大学的课程内注入企业管理的内容，帮助大学生在毕业时除了求职外，还可以直接应用企业管理所学，投身成为企业业者，而不必一味依靠寻找一份工作。

他说，我国超过20家政府大学及数十家私立大学，每年约有18万名大学生毕业而到社会求职，而政府公务员人数达到160万名，因此他相信政府目前未有议员爱增加公务员人数。在此情况下，政府要求注入企业课程，让大学生可以在未来投身成为企业业家。他也指出，根据标准，任何一个国家失业率少于4%，便算是处于全数就业，即就业率良好，而我国失业率为3.5%，因此可说情况良好。

里察烈是今日出席为砂劳工局于古晋城市转型中心举行的职业展主持开幕仪式后召开新闻发布会时，如是表示。此外，对于大学生，他也建议大学生毕业后求职时不应过于挑剔。他也坦言，许多职业是大学生所不愿意涉足的，包括工作时可弄脏双手或身体、或拥有较高风险的工作。

询及目前国民对英语的掌握以提升竞争力时，他表示英语掌握的确是重要一环。他形容，该部属下的学院都有额外开设英语班，让学生加强英语掌握能力。

另外，他也表示，我国目前处在迅速发展阶段，并着重培育更多技职人才，因此呼吁青年可投身技职教育方向发展。他也指出，我国设定目标，技职教育及培训出的人才必须要占35%比例，而目前技职人才与其他学术人才比例仅达28%。