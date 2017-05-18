配合東運會及東盟残疾人運會 6月8至13日火炬傳遞

（本报古晋17日讯）配合2017年第29届东南亚运动会及第9届东盟残疾人运动会在我国首都吉隆坡举行，砂拉越将于6月8日至13日期间进行运动会火炬传递活动。

砂旅游、艺术、文化、青年与体育部长拿督阿都卡林指出，今午在新闻发布会上披露，运动会火炬将于6月8日抵达砂拉越境内的老越，之后传递姆鲁（9日）及美里（10日），再经过诗巫（11日）和三马拉汉（12日），最终于13日传来古晋。

“火炬在砂拉越进行传递后，便会运往西马玻璃市州，展开下一站的传递活动。”

阿都卡林说，此次传递活动获得运动员参与，同时也借此机会宣传运动会的赞助商，让整个火炬传递活动的气氛得以热闹高涨。

“此外，火炬的传接过程和所经过的地方都会被拍摄起来，以便在第29届东南亚运动会开幕典礼上播放，让众人观赏砂拉越的风采，从中向全世界介绍砂拉越的旅游景点。”

他表示，虽然这项火炬传递活动刚好落在斋戒月期间，但一切事宜安排妥当，绝对不会对火炬传递活动的进行构成影响。

第29届东南亚运动会将于2017年8月19日至30日在我国首都吉隆坡举行。

作为第29届赛会东道国，这是马来西亚自1965年、1971年、1977年、1989年和2001年以后，第六次举办东南亚运动会。

而第9届东盟残疾人运动会是于9月17日至23日，在吉隆坡举行，并竞技16大项运动项目。