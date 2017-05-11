鄭正金籲砂華裔部長 維護爭取華族權益

沈桂贤（左）和郑正金（右）为浴佛池进行开幕。

（本报古晋10日讯）马来西亚佛教总会砂分会主席拿督郑正金呼吁，砂拉越的华裔部长应该尽其力维护华族的权益，特别是争取佛教所获得的权益。

郑正金是于今早出席马佛总砂分会及各佛团联合主办的佛历2561年佛陀日庆典致词时，如此表示。

也是庆委会主席的他说，马来西亚是一个多元种族、多元文化、多元宗教的国度，拥有不同的宗教文化，深信所有的正信宗教都是导人向上向善的。

“因此，我们愿意以互相包容、互相尊重彼此文化及宗教的态度，与各其他正信宗教共同的去教育各自的信徒、共同否决极端主义思想、齐心协力建立和谐共处的美好社会，在维护国家的和平与稳定的发展尽一份力。”

他指出，佛历2561年佛陀日之庆祝主题为《净化社会，安国利民》。这个主题是在提醒大家必须时时刻刻拥有一颗纯洁及完美无瑕的心去净化这个社会，必能创建一个祥和及国富民强的国度。

“大家必须清楚了解这并不是一个随意嚷嚷的口号，反之，佛教作为一个正信的宗教，必须在落实的过程中扮演起重要的角色。”

郑正金也披露，我们常说《诸恶莫作、众善奉行、自净其意、是诸佛法》，这是过去七佛对佛弟子的共同教诲，也可以说是佛教修行的总纲，意思就是希望佛教子能透过持守戒律、广修善法、净化心念，进而促使身口意三业清净，净化各自的内心，这就是达致净化社会的根本依归。

“因此，衷心呼吁全体的佛教徒，好好地学习、领会及信受奉行这几句话，则能培养出大家深信因果的心，懂得知足常乐、知恩感恩、慈悲利他，那就能创建一个充满慈悲及感恩心的社会。”

他强调，当大家生活在这种环境中，就能达致国泰民安，人人都能安居乐业，这就是我们理想中的人间净土。

此外，郑正金也解释，今天这节日也是佛教神圣三期同庆的节日，是因2千500多年前，佛教教主释迦牟尼诞生在古印度，他为了救度苦难中的众生，放下世间的种种奢华出家苦修，最后终于证得无上正等正觉得佛果，成为佛陀。

“佛陀在成道后，说法49年进入涅磐。佛陀日就是为了纪念慈悲伟大教主诞生、成道及涅磐三期同一庆的日子。”

郑正金也建议，每年在砂拉越举行的佛陀日庆典，可轮流在各个省份举办，以更广大的弘扬佛法。