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鄉會支出異常 違反章程 會長財政揭發報案

发布于 May 5, 2017
付出传票（Payment Voucher）书明是作为装修新会所用途，与支票簿存根有着明显的出入，因此被怀疑有人涉及伪造文件。
付出传票（Payment Voucher）书明是作为装修新会所用途，与支票簿存根有着明显的出入，因此被怀疑有人涉及伪造文件。

（本报诗巫4日讯）公会支出出现异常现象且违反章程，诗巫一乡属公会会长邓贺水与财政江玥辉无奈向诗巫警方报案。而其代表律师也于前日（5月2日）致函予社团注册局，要求展延该会会员大会6个月，并冻结一切活动，直至警方调查完成为止！
该会这2两位领导是于2016年5月1日被选为财政与主席，前者于2016年12月杪执行财政职务，审查公会财政状况时，发现支票编号134007，志银5万令吉的支票存根，清楚书写着“借款”，并支出予其中一名会员。
该会理事曾于2017年1月15日召开了一项理事会议，对这起事件求证时，发现有关支票却是作为“另一种用途”，这种做法已经违反了该会章程第17条文。
由于付出传票（Payment Voucher）书明是作为装修新会所用途，与支票簿存根有着明显的出入，因此，邓江两人怀疑有人涉及伪造文件。同时，该会并没有购买会所，有关款项的用途也与付出传票的书写内容不符。
因为帐目出现问题，也致便该会财政报告无法出炉。这起事件的真相被曝露后，公会20余名理事中的16名，较后集体辞职，导致公会无法操作。
该会会长邓贺水与财政江玥辉在保护公会名誉以及全体会员利益的前提下，毅然肩负起他们的义务和责任，在面对内部重重打压的情况下，于4月27日向诗巫警方报案，要求介入调查，并采取相关行动。
在致予社团注册局的函件中，代表律师也要求采取行动，调查该会所面对的问题，以及来往帐目。
据邓、江两人揭露，该会尚有近20多张支票，款项总数高达近20万令吉，也存有疑点，有待进一步厘清。他们目前正在收集更多的证据，以向社团注册局再次呈报，同时，也将再次向警方报案。
“所有具有疑点或不能厘清的帐目，我们都不会轻易放过，并采取行动进行调查，以维护公会与会员们的利益。”
邓会长邀请社团注册局介入调查，是希望能够在公正与透明的情形下，解决该会所面对的问题。倘若有必要，邓、江两人也会向反贪局投报，以将涉嫌人士绳之于法。


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