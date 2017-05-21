部長：激發求知慾望 冀差異教育模式落實

（本报斯市20日讯）教育部长丕显苏尤表示，面对21世纪技能需求的冲击下，现有的教学与教育模式也必须进行改变。

“传统的填鸭式、机械式及演练式的教育已经无法迎合当前整个社会趋势的需求外，也被视为在激发其学生对相关教学内容作进一步了解上缺乏效用。”

教育部长指出，概念为基础的教学模式、高阶思维能力教学及差异教育，都是有利于协助学生掌握21世纪中所需的一些相关技能。

丕显苏尤透露，这些教育模式也已经被列入21世纪国家教育体制中。同时目前也借助一些国际导师来协助推行这些教育模式。

他指出，各界必须清楚的意识到教育是一个持续不断进行的过程。所推行的各个教育模式成效也难以在短期内看到。这主要基于，并非所有涉及各方接受与推动有关改变的能力、信心都有一定的差异。

部长今日在一项学生杰出成就奖颁奖礼上表示，教育上任何的改变都是需要教育部的努力及校方与教师，双方面的良好配合。

对于不同模式教育的推行，他期望，差异教育模式能实际获得落实并加以强化，确保没有学生在教育系统中被静悄悄的遗落在后。

他极其希望，各类不同教育模式的推行，能够真正激发学生求知的欲望与兴趣。他指出知识的定义非常广，跨越了教室中所传授的知识。

部长指出，知识领域从来不停息的发展，成就了科技领域发展飞速前进，使得我们必须做出调整以在这超出我们意料之外的高速发展中取得平衡。

“为此，我们也必须能迅速的反应过来，做出适当的改变，以有能力面对这些种种的改变。”

部长表示，如此的趋势也迫使学生必须掌握及巩固更有效的科技与沟通技能。而此些技能也被确认能让我们在当今全球化的局势中能更广泛的吸纳知识。

他称，不仅如此培育学生能有系统、有创意的进行思考的能力也必须获得提升之际，个人人格、体魄与思想正面的发展也必须同时间获得兼顾。

上述学生杰出成就奖颁奖礼在国际会议中心举行。获奖学生均是在小学中学等各类或各级考试中有杰出成绩的学生。