部長：以國為榮加以維護 年輕一輩需加強歷史認知

文青体育部长丕显哈尔比为汶莱国际博物馆日庆祝活动主持开幕仪式。

（本报斯市18日讯）文青体育部长丕显哈尔比期望博物馆局、理事中心、汶莱大学与古物收集者能进一步的加强合作，建立起更紧密的伙伴关系，提升历史研究事项与历史文献的运用。

同时，他也希望在历史资讯的宣传上能以青年一代为目标，作为继承者，他们需要意识到历史与历史文物是民族文化的一部分，必须获得维护并承传下去。

部长今日在汶莱国际博物馆日庆祝活动开幕仪上致词时，发表上述谈话。该活动在皇家码头的艺术展览馆进行。

丕显哈尔比强调，需要进一步强化国家未来的一代对历史的认知，而所接触的历史资料是真实的，并无刻意被修改的，以能为自己国家的历史感到骄傲，并加以维护。

“在共同维护历史文物上，群众对历史文物存有一定的敏感度是必须的。”为此，他也感激阿旺达务与Daikyo公司移交了一座在马来奕县被发现的蒸汽锅炉 。

他表示，此蒸汽锅炉有相当高的历史价值，尤其是在汶莱的蒸汽锅炉科技领域上。在19世纪初，该蒸汽炉被视为此领域上先进科技。

部长也强调，仅有知道其价值者，有意愿去了解这些历史文物的人士，才能真正了解历史文物的价值所在。

“了解历史文物，也表示进一步的了解过去的文明历史与文化。”

他强调，这也是我们能够共同了解到自己民族价值的首要条件。