選委會停發選民冊 霹藍眼帶複印機自印

曼努迪（右4）在霹雳选委会办事处外复印选民册，抗议“停发选民册新措施”，右1陈家兴及蔡依霖（右3）。

（怡保11日讯）选举委员会“停发选民册新措施”，霹雳公正党周四自行携带复印机及发电机到霹雳选委会办事处即席复印选民册，以示抗议。

霹雳公正党对选委会不再提供选民册资料的举措大感不满，该党霹州主席诺曼努迪上议员今日率领领导层一行人前往霹雳州选委会办事处提出抗议，他们在索取了新选民册后，却被告知不能如以往般可使用选委会的复印机进行复印，因而愤然从党内搬来复印机及小型发电机在办事处外即席复印“抗议”。

值得一提，警方也有派出警员到场驻守监视，而选委会官员并没有针对公正党大费周章搬动复印机的行动加以阻挠，任由该党一行人在选委会登记处召开记者会及把复印机置放在走廊进复印选民册。

诺曼努迪过后向在场记者表示，该党非常不满选委会停发选民册的新措施，因为，这将影响该党对新增或更换选民的检查及对选区的分析。出席者包括总秘书尤努斯、公青团全国副团长陈家兴及妇女组主席法玛华、太平十八丁州议员蔡依霖及半港州议员柯沙文等人。

他说，今日到选委会是要索取2017年第一季新选民册及展开抗议“选委会停发选民册新措施”行动，孰知，一行人到达后却不被允许使用选委会的复印机，愤而决定自行搬动置放在党内的复印机及发电机前来，即席复印选民册。

他指出，虽然选委会已开始在全国各地展示新选民册，惟展示的地方还是有限，对要查阅选民册的民众也造成不便。

他说，该党会通过最高领导商讨下一步的抗议行动，并希望通过希望联盟领袖的商讨之后，再针对选委会不公平措施采取行动。

另外，也是新邦波赖区州议员陈家兴指出，霹雳州拥有2万选民，如今选委会实施停发选民册措施，加上选委会也只给予2周的期限审查选民的资料，加重了该党审查各自选区包括新增或地址有更改的选民资料的工作。

他强调，审查2017年第一季新选民册是重要的，尤其是大选随时举行甚嚣尘上，如果大选落在今年年中，相关选民册就会14天期限过后在宪报上公布，成为下届大选使用的新选民册。

他除了置疑选委会是项措施，也不解为何至今国阵方面包括巫统未有提出反对。“是否因为他们(国阵成员党)有他们的途径取得了相关选民册? ”