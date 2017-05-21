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遭華警告勿在南海鑽油 杜特蒂：菲方有權

发布于 May 21, 2017
杜特蒂指中方警告菲方不要执行南海仲裁案裁决，亦不要在南海争议海域钻油。
杜特蒂指中方警告菲方不要执行南海仲裁案裁决，亦不要在南海争议海域钻油。

（菲律宾马尼拉20日综合电）菲律宾总统杜特蒂说，中国国家主席习近平警告，若马尼拉试图执行国际仲裁庭对南中国海仲裁案的裁决，及在有主权争议的南中国海水域钻油，两国就会爆发战争。
杜特蒂昨天在达沃市一项活动上说，他本周一在北京出席“一带一路”国际合作高峰论坛时，同习近平会面和讨论了南中国海问题，后者对他做出“客气但坚定的警告”。
他表示，当时他告诉习近平，菲律宾有意在南中国海开采石油，并称有关水域属于中国只是北京单方面的想法。“我们要在那里钻油。如果你说那是你的，那是你的想法。我的看法是，如果地下真有油，我可以在那里开采，因为那是我们的。”
他说，习近平对此的回应是，“我们是朋友，我们（中国）不要和你争吵，我们要维持目前融洽的关系，但如果你硬要这么做，我们就要开战。”
据菲律宾电视台报道，杜特蒂昨天接受该电视台访问时也提到此事，他说习近平告诉他“不要碰它（有争议的南中国海水域石油）。”
他说，习近平承诺会与菲方讨论南中国海仲裁案，但现在不是时候。他说，目前南中国海主权的一些声索国如越南可能也会决定，到国际仲裁庭，对此提出仲裁。他说，中国不希望在这个时候提起菲律宾的南中国海仲裁案。


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