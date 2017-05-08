違法駕駛倒撞入屋 13歲撞斃82歲老嫗

新村住家没有围栏阻挡冲力，住家铁门也被撞毀。

（怡保7日讯）13岁少年从家中倒退车时误踩油门，使轿车失控撞入对面住家，撞及在客厅内观赏电视节目的82岁独居华妇，头部重创的老妇送院抢救约9小时后因伤重身亡。

此宗意外事故是于周六（6日）下午约5时15分，发生在打巴地摩万岭园。

打巴警区主任宋萨指出，死者为独居在上述地址的黎桂兰（82岁），事发后虽被紧急送入打巴医院救治，惟伤势太严重被转送怡保苏丹后端姑拜浓医院接受治疗。

“经医院一番抢救，女死者不幸在周日凌晨约2时宣告伤重不治。”

他透露，初步调查显示，该名13岁印裔少年当时驾驶家人的丰田轿车，欲从住家倒退车外出到菜园，却误踩油门致轿车失控撞入距离20尺的对面住家。

“警方将援引1987年陆路交通法令41（1）(A)条文调查此案。”

死者遗体周日在怡保太平间解剖后，由幼女李金凤（41岁）独自前来办理认领手续，随后将遗体运返地摩万岭园住家设灵打醮一晚。

李金凤受访时指出，母亲当时正在客厅观赏电视节目，但却飞来横祸遭撞入家中的轿车撞及，被撞至飞弹到不远处的神台前。

她说，居住在相隔1间住屋的表哥事发后闻讯而来，惊见此事后，与一同前来围观的邻居合力将轿车推开，并即刻将母亲送往医院抢救。

她说，母亲在医院抢救期间，直至周六下午5时左右仍然保持清醒，可惜到了傍晚6时后则不省人事。

她表示，母亲的遗体将会被运返地摩万岭园住家设灵打醮一晚后，明天送往金宝塔火化场火化。她续说，该住家是半砖板屋子，由于是在新村内，住家并没有篱笆网，因此相信少了篱笆网阻挡轿车冲力，导致不幸事件发生。