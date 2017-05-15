首页 新闻 北砂新闻 達雅豐收節市集 李景勝：促進美里旅業

達雅豐收節市集 李景勝：促進美里旅業

发布于 May 15, 2017
美里达雅丰收节市集筹备会主席Patrick（右5）赠送纪念品给拿督李景胜（右6）后合影。左7为砂达雅之子协会主席Vicky。
美里达雅丰收节市集筹备会主席Patrick（右5）赠送纪念品给拿督李景胜（右6）后合影。左7为砂达雅之子协会主席Vicky。

（本报美里14日讯）砂旅游，艺术与文化助理部长拿督李景胜表示，砂达雅之子协会（GADS）配合美里升格为市5月节于2015年首办并取得热烈成果的年度美里达雅丰收节市集已进入第三年。
李景胜今日下午前到位于廉律Emart底楼露天停车场举办的2017年达雅丰收节市集时表示，不同民族各有各的习俗、传统、所以饮食习惯大有不同。
他称，在美里，一年一度的华人新春或开斋节前夕都有设市集。因此，早在3年前，他向该会建议及鼓励达雅人也举办达雅丰收节市集，让各民族都可参与，加强各民族节气氛，共庆丰收节。
李景胜表示，达雅市集首届于柏迈举行，去年在迪沙史纳汀举行，而今年则在廉律区举行，不但可提供当地小贩进行售卖，也可吸引旅客前往，有助促进美里旅游业。
他表示，本身非常支持举行达雅市集，不但可吸引当地居民前往，还可以带动旅游业，让各国游客了解砂拉越达雅族群的文化、饮食与节日，同时也可以增加达雅人的收入以庆祝佳节。
他很高兴的看到年轻人投入小生意设摊位，增加收入。
另一方面，砂达雅之子协会主席Vicky表示，该协会举办的第三届美里达雅丰收节市集从5月6日开始至21日，除了欢庆达雅丰收节的到来，也是美里五月节活动之一。
他说，今次共有33个摊位，除了可以见到达雅人著名的烧烤及传统竹筒食物外，还有达雅丰收节独特文化与饮食如白米酒、竹筒鸡、各民族种传统服饰、手工制品等。
他强调，达雅族群有许多值得品尝和推崇的食品，如著名的“烟屋”（Smoke House）及传统竹筒食物等。所谓的“烟屋”就是本地常见的烧烤摊位，由于外观简陋如同一间小屋，加上烧烤过程会冒出大量的烟，所以被称为“烟屋”。


  • 米兰达与史匹格去年斥资5607万令吉合买加州豪宅。

    米蘭達祕嫁CEO

    澳洲超模米兰达克尔（Miranda Kerr）与小8岁的社群媒体Snapchat执行长伊凡史匹格交往2年，去年7月订婚，传出小俩口在上周末举行豪华婚礼，地点在5607万的豪宅，米兰…
    May 15, 2017
    2 second read
  • ent011605

    慶相愛20年 貝克漢買海島送老婆

    42岁的英国前“足球金童”贝克汉（David Beckham）和维多莉亚1999年结婚，育有4名子女，夫妻俩家庭美满又事业有成，羡煞众人。传出贝克汉为庆祝2人认识、交往20周年，计…
    May 15, 2017
    4 second read
  • entB03

    謝金晶印尼接噩耗 即刻返台奔喪

    猪哥亮15日凌晨病逝，爱女谢金晶11日飞往印尼演出，还不忘前往宫庙为父亲祈福，没想到猪哥亮仍难敌病魔，在睡梦中离世，谢金晶遗憾未能见到父亲最后一面，预计15日返台。 …
    May 15, 2017
    0 second read
载入更多相关文章

  • 與消拯義跑 各組成績揭曉

    （本报美里14日讯）第3届“与消拯义跑”创下2565名来自国内外人士报名参加，美里区消拯局盼望2018年5月13日举办的第4届与消拯员同行义跑继续突破报名人数。 …
    May 15, 2017
    0 second read
  • 拿督李景胜与参赛者，以及消拯局吉祥物松鼠“艾迪”摄于开赛前。

    李景勝冀成國際性賽會 與消拯義跑已是品牌

    （本报美里14日讯）砂旅游，艺术与文化助理部长拿督李景胜指出，与消拯义跑已打响知名度成品牌宣传，盼望能夠升级为国际性赛会。 …
    May 15, 2017
    0 second read
  • 别开生面抛粽仪式。

    陳邦順：整合民族重要凝聚力 中華傳統文化須傳承

    （本报美里14日讯）砂华人公会会长陈邦顺表示，文化是一个民族的灵魂和血脉。而传承文化更是砂华人公会一直以来努力的方向与目标。 …
    May 15, 2017
    0 second read
Load More In 北砂新闻
评论功能已关闭