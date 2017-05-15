達雅豐收節市集 李景勝：促進美里旅業

美里达雅丰收节市集筹备会主席Patrick（右5）赠送纪念品给拿督李景胜（右6）后合影。左7为砂达雅之子协会主席Vicky。

（本报美里14日讯）砂旅游，艺术与文化助理部长拿督李景胜表示，砂达雅之子协会（GADS）配合美里升格为市5月节于2015年首办并取得热烈成果的年度美里达雅丰收节市集已进入第三年。

李景胜今日下午前到位于廉律Emart底楼露天停车场举办的2017年达雅丰收节市集时表示，不同民族各有各的习俗、传统、所以饮食习惯大有不同。

他称，在美里，一年一度的华人新春或开斋节前夕都有设市集。因此，早在3年前，他向该会建议及鼓励达雅人也举办达雅丰收节市集，让各民族都可参与，加强各民族节气氛，共庆丰收节。

李景胜表示，达雅市集首届于柏迈举行，去年在迪沙史纳汀举行，而今年则在廉律区举行，不但可提供当地小贩进行售卖，也可吸引旅客前往，有助促进美里旅游业。

他表示，本身非常支持举行达雅市集，不但可吸引当地居民前往，还可以带动旅游业，让各国游客了解砂拉越达雅族群的文化、饮食与节日，同时也可以增加达雅人的收入以庆祝佳节。

他很高兴的看到年轻人投入小生意设摊位，增加收入。

另一方面，砂达雅之子协会主席Vicky表示，该协会举办的第三届美里达雅丰收节市集从5月6日开始至21日，除了欢庆达雅丰收节的到来，也是美里五月节活动之一。

他说，今次共有33个摊位，除了可以见到达雅人著名的烧烤及传统竹筒食物外，还有达雅丰收节独特文化与饮食如白米酒、竹筒鸡、各民族种传统服饰、手工制品等。

他强调，达雅族群有许多值得品尝和推崇的食品，如著名的“烟屋”（Smoke House）及传统竹筒食物等。所谓的“烟屋”就是本地常见的烧烤摊位，由于外观简陋如同一间小屋，加上烧烤过程会冒出大量的烟，所以被称为“烟屋”。