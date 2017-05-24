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達雅節河安醒覺運動 全砂執法 首階段31日結束

发布于 May 24, 2017
砂拉越交通助理部长拿督耶理苏修莅临现场时受到列队欢迎。
砂拉越交通助理部长拿督耶理苏修莅临现场时受到列队欢迎。

（本报诗巫23日讯）由于砂拉越的达雅节即将来临，砂拉越河流局将分2期展开执法行动，第一阶段是5月22至31日，第二阶段是6月5日至11日。该项行动将是全砂拉越同步进行的大型执法行动。
除了砂河流局，达雅节河川安全执法行动的参与部门还有马来西亚皇家警察、警卫团、砂拉越海洋局、砂拉越海事执法局、砂公共安全局、砂拉越州内贸易部等。
本次行动的重点是载客的船只，第一部分是在砂河流局注册的快艇与捷艇；第二部分是没有在该局注册的私人船只。
本次行动的目的是防止船只超载；确保所有载客的船只必须拥有执照与准证；确保有履行没有船票不能上船的原则；确保有履行每个乘客都有救生衣，同时每一个搭客的名字资料是完整的；确保船票是由砂河流局所批准的。
如果有犯法者，将受到法律对付，被开罚单。最高被罚款5千，或监禁2年，或两者兼施。
从2016年的达雅节的执法行动发现，诗巫去加帛，加帛去巴类的乘客将激增，每天有8千人。砂河流局已经做好准备，并引进工作人员来帮忙，以应付佳节期间游客及乘客激增的情况。该局也指示快艇业者，在需要的情况下，增加快艇来提供服务；砂河流局也会尽快审核及批准这些额外增加的班次。
快艇业者必须去砂河流局填写资料表格；当局也提醒捷艇只可以载12个乘客，而且必须穿上救生衣；私人长舟也要使用救生衣。
快艇业者受促不可以超载及乱收费；该局也提醒民众要顾好自己的财物，避免被扒走。


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